España no ha recibido notificación de ninguna medida del Gobierno de Estados Unidos y no cree que esté justificada, dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid. El Banco de España rehusó hacer comentarios y un portavoz del Tesoro de Estados Unidos tampoco quiso hacer declaraciones. Las fuentes solicitaron el anonimato porque las conversaciones son confidenciales y no han finalizado.