Considera el mayor general Ovidio Delgado que "realmente mi Comandante Chávez nos dejó un Ejército Popular invencible, monolítico, Libertador y Liberador: Nuestra Milicia Bolivariana es la más genuina expresión de una Fuerza Armada que no tiene comparación en el mundo entero y ahora con el SOTU (Sistema Organizativo Territorial de las Unidades Populares de Defensa Integral), estamos terminando de armar la telaraña donde no puede entrar nadie, si entran no saldrán y si salen no lo harán vivos porque nosotros no los invitamos y así como respetamos la auto determinación de los pueblos del mundo exigimos que respeten la nuestra".