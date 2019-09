"Ya no más", dijo Carolina Díaz, quien sobrevive con menos de 5 dólares al mes. Ella es maestra en una escuela de Petare, el asentamiento más grande de Caracas. "Años atrás uno se entusiasmaba con el inicio del año escolar, pero ahorita no. Provoca quedarse en la casa y ponerse a llorar", lamentó. Díaz cuenta que ya no quiere ver a sus estudiantes que llegar a clases sin comer o sin útiles escolares, con la ropa sucia porque no pueden comprar jabón para lavar.