-La única posibilidad de salir a la crisis en Venezuela pasa por una solución política y electoral, esta requiere ser concertada será en este mecanismo o no, pero de que tiene que ser concertada lo debe ser, el gobierno no puede destruir a la oposición aunque lo quiera, y no solo estoy hablando de un sector político sino de un sentir nacional, el 90% del país no quiere al gobierno. Entonces el régimen deberá entender esa situación y deberá enfrentarse a ella. Pero efectivamente el gobierno tiene las armas, el poder militar, la capacidad de control y represión y la oposición no tiene nada de eso, pero cuenta con el sentir mayoritario de las personas, y cuenta con un respaldo internacional importante. Maduro tiene ante sí una terrible crisis económica y social que no puede manejar. Para hacerlo va a necesitar capitales y recursos. Evidentemente la necesidad de una salida a la crisis es para el país, pero también al gobierno le convendría una salida democrática, civilizada y racional de esta crisis. En ese sentido creo que desde el punto vista práctico hay necesidad concertación, del entendimiento para encontrar el camino que haga posible celebrar unas elecciones realmente libres y transparentes que permitan un cambio constitucional del gobierno, es lo más conveniente. Apostamos a eso. La sociedad civil tiene que tomar eso como su bandera, nosotros necesitamos la exigencia de vuelta a la democracia, a la institucionalidad y concretamente en la celebración de unas elecciones presidenciales (…) es la posibilidad de encontrar una salida urgente al cambio de régimen político porque efectivamente hay sectores dentro de gobierno que no ven esa posibilidad, sino la de quedarse a como dé lugar.