No se atreve a pedir más dinero "porque quiero que mi hijo ahorre y venga a visitarme ya que en Perú empezaron a pedir visas a los venezolanos y es muy difícil que me la den porque mis ingresos al mes son bajos, ni los gringos piden tantos papeles como los peruanos, así que espero a Carlos aunque yo no coma tan bien como antes".