– Cuando entendamos que ya estamos en un conflicto de nueva generación y que este no hará sino extenderse. No vivimos una guerra convencional sino un conflicto del siglo XXI y uno que, al menos en Venezuela, Occidente está perdiendo. Esto alineara a aliados y pondrá en cintura a algunos países y a ciertos líderes opositores que no entienden la importancia de la unidad disciplinada y sólo calculan de acuerdo a sus intereses de corto plazo. Las sanciones actuales deben continuar estrechando el cerco alrededor del régimen y sus aliados y, mas temprano que tarde, una amenaza militar creíble debe comenzar a establecerse como disuasión. Cuando las democracias de Occidente se enteren de que no pueden perder este conflicto empezaremos a ver un cambio y la cuenta regresiva de Maduro.