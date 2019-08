Estar aquí me hace aferrarme a Dios en todas sus expresiones, le pido por la abuela, por los enfermos de las otras camas, por los que no tienen dólares ni euros para comprar remedios. Pido por todos. También me agarro de la divinidad para que no falle la electricidad -aunque sea mucho pedir-. "En la tarde se fue la luz y todos quedamos inmóviles", me cuenta una prima con cara de pánico -todavía-. Afortunadamente fueron no más de 15 segundos. "Todo quedó en silencio", el sonido del terror.