—¿Qué es lo que retiene hoy a Nicolás Maduro en el poder?

— Este señor se mantiene usurpando las funciones en Venezuela primero porque no es político, es un delincuente, es un asesino, por eso es que nosotros no estamos de acuerdo con los diálogos, porque cuando usted hace un diálogo con esta gente se convierte en un homólogo y ellos se imponen y el tiempo juega en contra nuestra y a favor de ellos… Se mantienen por las caletas de recursos que tienen del narcotráfico, por el delito de narcotráfico, que están investigados por los Estados Unidos. No lo dice Richard Blanco como ciudadano caraqueño, venezolano o como parlamentario, sino lo sabe el mundo entero que es un gobierno ilegítimo, inconstitucional, usurpador de las funciones desde el Palacio de Miraflores. Este señor todavía se mantiene porque amenaza con el poco poder que tiene dentro de las Fuerzas Armadas a los ciudadanos que reclamamos tener un mejor país, a ellos los asesina. Somos el país con la mayor reserva de petróleo por darte un solo ejemplo, y resulta ser que no somos un país petrolero, no tenemos gasolina, nafta, no tenemos cauchos, neumáticos para los vehículos. Nosotros no tenemos aceite para acarrear los tractores. Va a llegar el momento donde desgraciadamente no vamos a tener un parque automotor en Venezuela. Cuando se va la luz, como se fue antes de ayer en Venezuela, los ciudadanos que están en terapia intensiva, venezolanos o no, se les desconectan los aparatos que pueden estar utilizando en ese momento para salvarles de un ACV, de alguna patología gravísima que estén viviendo porque se desconecta de la electricidad. No hay agua en los edificios, en los barrios ni en las urbanizaciones de Venezuela porque no se ha invertido. En Venezuela se robaron el dinero de los venezolanos para sabes qué, utilizarlo en contra del pueblo, para no darle buenos servicios ni darle buena calidad de vida. ¿Y sabes también para qué? Para regalárselo a los países que son oscuridad para la casa y claridad para afuera. Como lo hicieron por ejemplo en algunos casos con las denuncias que están formulando ahorita en Argentina cuando la señora Kirchner era presidente de la República y recibió el dinero mal habido por parte del régimen de los criminales, de los asesinos de Venezuela encabezados por Hugo Chávez y ahora por Nicolás Maduro.