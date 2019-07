Algunas personas le han recomendado a Carmen Zobeida no hacer denuncias públicas "porque no le devolverán la vida a mi hijo y porque me puedo meter en problemas. Yo seguiré luchando porque se haga justicia. Su muerte es muy reciente, no tiene un mes, pero yo no me quedaré de brazos cruzados. No soy política sino una madre venezolana que perdió algo muy grande, un hijo".