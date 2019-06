En su repaso por la crisis, calificó la situación de crisis política "porque no hay democracia, no hay libertad de expresión, hay presos políticos, no hay respeto por los derechos humanos", crisis económica "porque hoy en día el producto bruto de Venezuela es cerca de un tercio de lo que llegó a ser en la década de los 90", y una crisis humanitaria porque "literalmente muchas personas se están muriendo de hambre por falta de alimentos o por falta de medicamentos".