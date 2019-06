La mujer denunció que Berríos padre estuvo 15 días preso en una sala en donde había filtraciones de aguas blancas. No había camas y muchas veces tuvo que dormir sobre cajas de cartón. "Le tiraban la comida al piso a él y a los demás señores. No había camas o lencería, lo poco que ha tenido lo he conseguido yo en la calle. Ahora está muy enfermo y es posible que tengan que operarlo de una hernia. No hay fecha definida porque no hay médicos o material quirúrgico en su sitio de reclusión. Temo por su vida".