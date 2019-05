El ex comisario es uno de los presos políticos más antiguos del régimen de chavista, era secretario de seguridad de la alcaldía de Caracas en 2002 cuando un golpe de Estado sacó del poder por pocas horas a Hugo Chávez. El ex comisario fue apresado en 2004 en el aeropuerto de Maracaibo cuando se disponía a volar a Atlanta acusado de haber participado de aquellos sucesos y, en 2009, la jueza Maryori Calderón lo condenó a 30 años de prisión.