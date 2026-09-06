Mitin de Morena en Tlatelolco: reiteran llamado a la “unidad” porque la “derecha” se podría aprovechar

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, estuvo presente en el mitin de su partido en Tlatelolco. Crédito: X / @CitlaHM

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Este sábado, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) organizó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, ahí, los dirigentes reiteraron su llamado a la unidad.

Las y los liderazgos del partido oficial insistieron en que no debe haber fracturas en el movimiento rumbo a las elecciones de 2027, porque, de lo contrario, “la derecha se aprovechará; necesitamos que se queden sin tarea”.

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Asiste Citlalli Hernández al mitin de Morena en Tlatelolco

Cabe señalar que el evento movilizó a decenas de personas, destacando la presencia de la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, alcaldes, diputados federales y locales, así como funcionarios del partido.

Este mitin, en la Ciudad de México, fue parte de las asambleas ciudadanas en defensa de la soberanía nacional. Que también brindaron exposición pública al partido oficial rumbo al proceso electoral de 2027.

Citlalli arremete contra la derecha

Como ya es costumbre en este tipo de eventos, la líder partidista, Citlalli Hernández, arremetió contra la “derecha”, porque, desde su perspectiva, la cuarta transformación tiene la “autoridad moral” para exhibir sus mentiras, que son una narrativa que “la mayoría no cree”.

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Simpatizantes y liderazgos de Morena se cerraron las asambleas en defensa de la soberanía en la CDMX. Crédito: X/ @CitlaHM

Mientras que el dirigente nacional de Morena en la capital del país, Paulo García, habló sobre la elección del año entrante, al considerar que los triunfos “no van a caer del cielo”.

También adelantó que el objetivo del partido oficial, en los próximos meses previo a los comicios intermedios, es convertir el amplio apoyo social en una mayoría electoral, algo en lo que van más adelantados que la oposición.

Siempre respaldaran a Claudia Sheinbaum: alcaldesa de Iztapalapa

Por su parte, en representación de los alcaldes de la Ciudad de México, la titular de Iztapalapa, Aleida Alavez, destacó que el movimiento siempre respaldará a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, ante una oposición recalcitrante que “le relame las botas a los vecinos del norte”.

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De acuerdo con reportes locales, también participaron en el evento la diputada federal Xóchitl Bravo; el exdirigente morenista en la capital del país Héctor Díaz Polanco, y Pedro Miguel, responsable del Instituto Nacional de Formación Política de Morena.

Reportan que mitin lució casi vacío

En redes sociales, usuarios compartieron videos en los que se muestra que el mitin organizado por Morena en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, lució vacío; incluso, señalaron que sí hubo acarreo, algo que no sería un secreto, pero nunca lo van a reconocer los morenistas.

Decenas de simpatizantes de Morena acudieron a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Crédito: X / @CitlaHM

Mientras que la alcaldesa opositora de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, evidenció que las calles quedaron llenas de basura, lo que generó diversas críticas.

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Asistentes dejaron el lugar lleno de basura

Aparte de la poca asistencia, los asistentes a la movilización morenista dejaron una gran cantidad de basura en el espacio público situado en la alcaldía Cuauhtémoc, lo que generó duras críticas en las redes sociales.

Tal fue el cochinero, que la alcaldesa Rojo de la Vega publicó un video en el que lamentó que los organizadores del evento no se responsabilizaron de mantener limpia la histórica explanada de Tlatelolco.

Rojo de la Vega envía cuadrillas de limpieza

Por lo anterior, la alcaldesa envió cuadrillas al sitio público para comenzar las labores de aseo. “Quien usa el espacio público también debe respetarlo. Nosotras respondemos”, sentenció la activista.

“Vecinos de Tlatelolco: recibí sus reportes sobre cómo quedó la zona después del evento de Morena, hoy. Ya envié cuadrillas para atenderlo de inmediato. Lamento que los organizadores no se hayan hecho responsables”, señaló Alessandra Rojo de la Vega remarcando que “en Cuauhtémoc todos son bienvenidos”.

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La diputada local pide a los servidores públicos ejemplifica la limpieza de las zonas históricas de la CDMX. (X / Frida Guillén )

Tras atender la denuncia, Alessandra Rojo de la Vega agradeció a las y los ciudadanos de Cuauhtémoc “por siempre hacer un esfuerzo enorme por mantener limpios nuestros espacios”, compartiendo una serie de videos donde la gente alza la basura y deja como nueva la explanada de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

Entre acarreados, pocas asistencia y mucha basura, Morena llevó a cabo un mitin en Tlatelolco, en el que insistieron en la “unidad”, porque, divididos, la “derecha se podría aprovechar”.