Rusia no sólo le ordenó a Nicolás Maduro que no abordara avión alguno. También sostuvo su dictadura. Lo hizo con la ayuda inestimable de la inteligencia cubana, infiltrada en cada uno de los escalones de poder de Venezuela… ¿y con la participación de un traidor? Quienes controlan el pais obligaron al usurpador de Miraflores a permanecer oculto todo ese día. Cumplió al conocer además la supuesta amenaza: no habría refugio en Moscú.