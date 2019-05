Por esta y muchas otras razones, Bony entendió que no puede hacer planes a largo plazo. Sus objetivos los fija para un período que no supere los seis meses. En cualquier día, las cosas pueden cambiar para ella y el resto de su familia. "No quiero hacerle promesas a mis hijos que después no pueda cumplir", comenta. Tampoco intenta pensar en lo que "pudo haber sido y no fue". Su lucha sigue firme y está enfocada en la libertad de su esposo, la de los policías y el resto de los presos políticos en Venezuela.