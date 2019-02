La injusticia de la muerte de Luis Guillermo se mantiene aunque no esté presente en cuerpo y alma. Al momento de realizarle la autopsia en la morgue, Zulmith Espinoza visualiza que la bala que se encontraba en el cerebelo no estaba. No la hallaron. "¿En qué momento pudo desaparecer?", se pregunta de forma ingenua. Tiene más de un año trabajando en el caso de su hijo, sin ningún tipo de ayuda legal. Ni siquiera le han asignado a un fiscal nacional. "Me niegan la justicia, no me quieren dar respuesta de nada", concluye.