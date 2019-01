Para ese entonces la torre roja funcionaba como un centro de asistencia médica. "Era como la Cruz Roja", recuerda Núñez. Sin embargo, no había insumos al momento que lo trasladan herido. Seguidamente, lo llevan a la torre amarilla. Allí sí había unos paramédicos que lo auxilian. Pero retirarlo del edificio fue una labor complicada. Mientras sentía el dolor y "el corrientazo" en la columna, los vecinos y Núñez debían analizar cómo engañar a los policías para poder salir del edificio y llevarlo a un hospital. "La policía no me dejaba salir. Sabían que estaba herido y no les importaba", agrega.