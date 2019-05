"Dos eran helicópteros de marca Cougar con configuración VIP y uno de esos era el helicóptero presidencial", dijo Bayly. "El dictador Maduro debía subir a ese, pero extrañamente —y mis fuentes no saben por qué ocurrió eso— Maduro subió al otro helicóptero VIP, que no era el que el usaba, no era el presidencial".