"Hubo gente que faltó por cumplir (…). No quiere decir que no lo hagan pronto. Estamos esperando que muchos más no solamente cumplan con su país (…). Como ya es obvio hoy, hay el descontento que es generalizado, (del cual) no se escapa la Fuerza Armada", señaló el presidente interino de Venezuela, durante una entrevista con la agencia AFP.