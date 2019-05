María, una militar venezolana de 23 años, contó lo difícil que se le ha vuelto la vida dentro de la Fuerza Armada Venezolana. La funcionaria, que no había dormido ni comido por más de 24 horas, se estaba preparando para ser sargento. Estar dentro de la Fuerza Armada no era algo que la hacía sentir orgullosa y no se lo recomendaba a nadie. "Cuando mi hijo de cuatro años me dice que de grande quiere ser como yo, le respondo que no, que haga lo que sea, menos esto".