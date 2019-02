Yendo más lejos, Vecchio advirtió que la crisis en Venezuela no podrá solucionarse si no se produce un cambio en la jefatura del Estado, actualmente ocupada por Maduro, quien tomó posesión el 10 de enero como fruto de unas elecciones celebradas el pasado mayo y que no fueron reconocidas por parte de la comunidad internacional. "Si la usurpación continúa en Venezuela, esto será mucho peor, no en Venezuela, sino en toda la región", aseguró.