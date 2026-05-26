Colombia

Nequi suspenderá temporalmente algunos servicios de su tarjeta débito: estos son los horarios afectados

Durante ese periodo, varias funciones asociadas a la Tarjeta Débito Nequi Visa estarán fuera de servicio

Guardar
Google icon
Algunos inoficiosos buscan evadir el pago, y simulan que hicieron la transacción, pero esto se puede comprobar de forma sencilla - cortesía Nequi
Billetera virtual Nequi - cortesía Nequi

Nequi anunció una nueva jornada de mantenimiento tecnológico que afectará temporalmente algunos de los servicios asociados a la Tarjeta Débito Nequi Visa durante la madrugada entre el martes 26 y el miércoles 27 de mayo de 2026.

La plataforma financiera informó que durante varias horas los usuarios no podrán realizar pagos, consultas ni operaciones relacionadas con este producto financiero mientras avanzan trabajos de actualización tecnológica.

PUBLICIDAD

La entidad explicó que las labores iniciarán el martes 26 de mayo a las 10:00 de la noche y se extenderán hasta las 7:00 de la mañana del miércoles 27 de mayo. Durante ese periodo estarán suspendidos algunos servicios específicos de la aplicación relacionados con la tarjeta débito y con otras funciones complementarias.

Evite hacer transacciones de alto valor a la hora de vender un producto por redes sociales a finales de semana, y menos los sábados o domingos - créditos Pixabay | Nequi/Facebook
Billetera virtual Nequi- créditos Pixabay | Nequi/Facebook

La información fue divulgada directamente a través de la aplicación móvil de Nequi mediante un mensaje enviado a sus usuarios.

PUBLICIDAD

“Esto te interesa: el martes 26 de mayo del 2026, desde las 10:00 p. m. hasta el miércoles 27 de mayo del 2026 a las 7:00 a. m., estaremos mejorando nuestra tecnología para ti”, señaló la plataforma en el comunicado compartido dentro de la app.

La billetera digital precisó que la suspensión afectará principalmente las funcionalidades relacionadas con la Tarjeta Débito Nequi Visa, entre ellas pagos, consultas, emisión y cancelación del producto financiero.

Servicios que estarán suspendidos

Entre las operaciones que no estarán disponibles durante la jornada de mantenimiento se encuentran los pagos realizados con la tarjeta débito Nequi Visa y las consultas relacionadas con ese servicio financiero.

Asimismo, los usuarios tampoco podrán emitir nuevas tarjetas ni cancelar las que ya tengan activas mientras se desarrollan las labores tecnológicas programadas por la entidad.

Otro de los servicios que tendrá interrupciones temporales será la función “Giros a un Link”, herramienta utilizada por usuarios para enviar dinero mediante enlaces digitales sin necesidad de compartir datos bancarios completos.

No obstante, Nequi aclaró que la mayoría de funciones principales de la aplicación seguirán operando normalmente durante las horas de mantenimiento.

La plataforma indicó que los usuarios podrán continuar realizando transferencias entre cuentas Nequi, Bancolombia y otras entidades financieras del país. Además, seguirán habilitados los retiros en cajeros automáticos y los pagos mediante códigos QR.

La entidad aseguró que el mantenimiento no afectará la operación general de la aplicación ni las transferencias tradicionales entre usuarios.

La jornada ocurre pocos días después de que Nequi también se pronunciara públicamente sobre incidentes de seguridad y reportes relacionados con intentos de hackeo y fraudes digitales que afectaron a algunos usuarios de plataformas financieras en Colombia.

La red global de Yape crece con la integración de Nequi, lo que permite a los usuarios realizar transferencias transfronterizas hacia el ecosistema digital colombiano de forma inmediata.
Billetera virtual Nequi | Foto: Nequi

Nequi busca fortalecer su infraestructura tecnológica

La compañía explicó que este tipo de mantenimientos hacen parte de los procesos habituales de actualización tecnológica que realizan las plataformas financieras digitales para mejorar estabilidad, seguridad y capacidad operativa.

Según la entidad, los trabajos permitirán fortalecer la infraestructura tecnológica y optimizar la experiencia de navegación y uso para millones de usuarios que diariamente utilizan la aplicación para pagos, transferencias y otras operaciones financieras.

Actualmente, Nequi es una de las plataformas de servicios financieros digitales más utilizadas en Colombia y recientemente informó que ya supera los 28 millones de usuarios en el país, consolidándose como uno de los principales actores del ecosistema de pagos digitales.

El crecimiento acelerado de usuarios ha obligado a la compañía a realizar constantes ajustes técnicos y procesos de actualización para responder al aumento en el volumen de transacciones y operaciones digitales.

Expertos en servicios financieros digitales señalan que este tipo de mantenimientos programados son frecuentes dentro de plataformas bancarias y billeteras virtuales, especialmente cuando se implementan nuevas herramientas de seguridad o se realizan mejoras internas de infraestructura.

En los últimos años, el crecimiento de las billeteras digitales también ha incrementado la dependencia de millones de usuarios frente a este tipo de aplicaciones, utilizadas no solo para transferencias, sino también para pagos cotidianos, compras virtuales y recepción de subsidios o ingresos laborales.

Nequi recomendó a sus usuarios programar con anticipación cualquier operación relacionada con la Tarjeta Débito Nequi Visa para evitar contratiempos durante las horas en las que estarán suspendidas las funciones afectadas.

La integración Payoneer-Nequi permite transacciones accesibles para emprendedores y freelancers que operan con clientes en mercados extranjeros - crédito Nequi
Billetera virtual Nequi - crédito Nequi

La entidad reiteró además que el resto de servicios seguirá funcionando normalmente y pidió a los usuarios consultar únicamente los canales oficiales de información para evitar confusiones o posibles fraudes digitales relacionados con falsas alertas o mensajes externos.

Finalmente, la plataforma insistió en que las mejoras tecnológicas buscan fortalecer la estabilidad del servicio y garantizar una operación más segura y eficiente para los millones de personas que utilizan diariamente la aplicación en Colombia.

Temas Relacionados

NequiTarjeta débitoBilleteras digitalesBancolombiaColombia -Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las últimas previsiones para Cali: temperatura, lluvias y viento

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Las últimas previsiones para Cali: temperatura, lluvias y viento

Pronóstico del clima en Bogotá para antes de salir de casa este 26 de mayo

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Pronóstico del clima en Bogotá para antes de salir de casa este 26 de mayo

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Medellín

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Medellín

¿Cómo estará el clima en Barranquilla?

El clima en Barranquilla cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

¿Cómo estará el clima en Barranquilla?

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cartagena de Indias

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cartagena de Indias
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

ENTRETENIMIENTO

Karol G y Maluma se robaron las miradas en los American Music Awards 2026: la artista sedujo con su interpretación de ‘Ivonny bonita’

Karol G y Maluma se robaron las miradas en los American Music Awards 2026: la artista sedujo con su interpretación de ‘Ivonny bonita’

Cuatro días, un hotel y cero descanso: así nació el icónico vestuario que usó Shakira para ‘Dai Dai’, la canción de la Copa Mundial 2026

Alexa Torrex reveló las razones por las que no apoyará a Tebi Bernal en la final de ‘La casa de los famosos’: “Fue más que un shippeo”

Andrés Gómez, esposo de Beba, habló de sus dudas sobre el futuro sentimental con la exparticipante de ‘La casa de los famosos’: “No era para un rato”

Valentina ‘Mor’ fue enviada a la cárcel por un juez: la ‘influencer’ fue acusada de robar a turistas extranjeros en Medellín

Deportes

La tenista colombiana María Camila Osorio dio el golpe en Roland Garros y mantiene vivo el sueño colombiano

La tenista colombiana María Camila Osorio dio el golpe en Roland Garros y mantiene vivo el sueño colombiano

Universitario vs. Deportes Tolima: dónde, a qué hora ver y las posibilidades de clasificación para el Pijao

Millonarios vs. O’Higgins: dónde, a qué hora ver y cuáles son las posibilidades de clasificación del Embajador

Contraste de realidades: así reaccionaron Santos Borré y ‘Cucho’ Hernández a la convocatoria de la selección Colombia

James Rodríguez encabeza la lista de los nueve jugadores que repetirán Mundial con la selección Colombia