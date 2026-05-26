Nequi suspenderá temporalmente algunos servicios de su tarjeta débito: estos son los horarios afectados

Billetera virtual Nequi - cortesía Nequi

Nequi anunció una nueva jornada de mantenimiento tecnológico que afectará temporalmente algunos de los servicios asociados a la Tarjeta Débito Nequi Visa durante la madrugada entre el martes 26 y el miércoles 27 de mayo de 2026.

La plataforma financiera informó que durante varias horas los usuarios no podrán realizar pagos, consultas ni operaciones relacionadas con este producto financiero mientras avanzan trabajos de actualización tecnológica.

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La entidad explicó que las labores iniciarán el martes 26 de mayo a las 10:00 de la noche y se extenderán hasta las 7:00 de la mañana del miércoles 27 de mayo. Durante ese periodo estarán suspendidos algunos servicios específicos de la aplicación relacionados con la tarjeta débito y con otras funciones complementarias.

Billetera virtual Nequi- créditos Pixabay | Nequi/Facebook

La información fue divulgada directamente a través de la aplicación móvil de Nequi mediante un mensaje enviado a sus usuarios.

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“Esto te interesa: el martes 26 de mayo del 2026, desde las 10:00 p. m. hasta el miércoles 27 de mayo del 2026 a las 7:00 a. m., estaremos mejorando nuestra tecnología para ti”, señaló la plataforma en el comunicado compartido dentro de la app.

La billetera digital precisó que la suspensión afectará principalmente las funcionalidades relacionadas con la Tarjeta Débito Nequi Visa, entre ellas pagos, consultas, emisión y cancelación del producto financiero.

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Servicios que estarán suspendidos

Entre las operaciones que no estarán disponibles durante la jornada de mantenimiento se encuentran los pagos realizados con la tarjeta débito Nequi Visa y las consultas relacionadas con ese servicio financiero.

Asimismo, los usuarios tampoco podrán emitir nuevas tarjetas ni cancelar las que ya tengan activas mientras se desarrollan las labores tecnológicas programadas por la entidad.

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Otro de los servicios que tendrá interrupciones temporales será la función “Giros a un Link”, herramienta utilizada por usuarios para enviar dinero mediante enlaces digitales sin necesidad de compartir datos bancarios completos.

No obstante, Nequi aclaró que la mayoría de funciones principales de la aplicación seguirán operando normalmente durante las horas de mantenimiento.

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La plataforma indicó que los usuarios podrán continuar realizando transferencias entre cuentas Nequi, Bancolombia y otras entidades financieras del país. Además, seguirán habilitados los retiros en cajeros automáticos y los pagos mediante códigos QR.

La entidad aseguró que el mantenimiento no afectará la operación general de la aplicación ni las transferencias tradicionales entre usuarios.

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La jornada ocurre pocos días después de que Nequi también se pronunciara públicamente sobre incidentes de seguridad y reportes relacionados con intentos de hackeo y fraudes digitales que afectaron a algunos usuarios de plataformas financieras en Colombia.

Billetera virtual Nequi | Foto: Nequi

Nequi busca fortalecer su infraestructura tecnológica

La compañía explicó que este tipo de mantenimientos hacen parte de los procesos habituales de actualización tecnológica que realizan las plataformas financieras digitales para mejorar estabilidad, seguridad y capacidad operativa.

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Según la entidad, los trabajos permitirán fortalecer la infraestructura tecnológica y optimizar la experiencia de navegación y uso para millones de usuarios que diariamente utilizan la aplicación para pagos, transferencias y otras operaciones financieras.

Actualmente, Nequi es una de las plataformas de servicios financieros digitales más utilizadas en Colombia y recientemente informó que ya supera los 28 millones de usuarios en el país, consolidándose como uno de los principales actores del ecosistema de pagos digitales.

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El crecimiento acelerado de usuarios ha obligado a la compañía a realizar constantes ajustes técnicos y procesos de actualización para responder al aumento en el volumen de transacciones y operaciones digitales.

Expertos en servicios financieros digitales señalan que este tipo de mantenimientos programados son frecuentes dentro de plataformas bancarias y billeteras virtuales, especialmente cuando se implementan nuevas herramientas de seguridad o se realizan mejoras internas de infraestructura.

En los últimos años, el crecimiento de las billeteras digitales también ha incrementado la dependencia de millones de usuarios frente a este tipo de aplicaciones, utilizadas no solo para transferencias, sino también para pagos cotidianos, compras virtuales y recepción de subsidios o ingresos laborales.

Nequi recomendó a sus usuarios programar con anticipación cualquier operación relacionada con la Tarjeta Débito Nequi Visa para evitar contratiempos durante las horas en las que estarán suspendidas las funciones afectadas.

Billetera virtual Nequi - crédito Nequi

La entidad reiteró además que el resto de servicios seguirá funcionando normalmente y pidió a los usuarios consultar únicamente los canales oficiales de información para evitar confusiones o posibles fraudes digitales relacionados con falsas alertas o mensajes externos.

Finalmente, la plataforma insistió en que las mejoras tecnológicas buscan fortalecer la estabilidad del servicio y garantizar una operación más segura y eficiente para los millones de personas que utilizan diariamente la aplicación en Colombia.