Así y todo, la gran pregunta es cómo hará Tarre Briceño para ocupar el asiento de su país sin entrar en un forcejeo cuerpo a cuerpo. La respuesta está parcialmente atada a lo que ocurra en Caracas. Desde algunas de las delegaciones latinoamericanas en la OEA admiten que no hay una hoja de ruta clara si pese a las presiones Maduro no da un paso al costado y la situación se alarga. Una alta fuente de una cancillería afirmó sin embargo que la decisión de que el representante especial de Guaidó ocupe ese lugar "está tomada". No dijo a partir de cuándo, pero será "en breve".