Es llamativo que las fuerzas armadas no hayan activado el protocolo de emergencia llamado "Plan Zamora", que se ha utilizado en disturbios anteriores y las autoriza a reprimir y controlar las movilizaciones masivas. Un ex general que habló bajo la condición de no ser identificado dijo que podría ser un reconocimiento de que los subalternos decepcionados no obedecerían esas órdenes.