Villalobos, ex subdirector de PDVSA durante la gestión de Ramírez; Reiter, ex jefe de seguridad corporativa en la empresa, e Isturiz aguardan juicio por cargos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Villalobos también está acusado de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Él y Reiter continúan en España a la espera de ser extraditados, mientras que Isturiz aún no es arrestado.