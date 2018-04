Lo que hace que las cifras de inflación del FMI para Venezuela sean tan preocupantes es que nunca debieron haber sido reportadas en primer lugar. No existe una base práctica para hacer un pronóstico de inflación durante los episodios de hiperinflación, lo que el FMI ha hecho repetidamente. Se puede medir la hiperinflación con precisión, pero no se puede predecir su curso o duración. Y por si el Pecado Original del FMI no fuera suficientemente malo, la prensa financiera ha publicado regular y religiosamente los pronósticos del FMI sobre la hiperinflación de Venezuela. Esto es perturbador. Ha dejado en el público la falsa impresión de que es posible prever episodios de hiperinflación.