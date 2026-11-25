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Las hileras de edificios de apartamentos amarillos idénticos, de cuatro pisos cada uno, llevan un nombre de otra época: Villa Patriótica N.º 5.

Uno de aquellos apartamentos deteriorados pertenecía a la familia de Alice Huang, cuyo padre era empleado en un extenso complejo de fábricas de armas en Nanzhushan, un pueblo enclavado en las colinas de la provincia de Hunan, en el sur de China.

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El complejo también tenía un número: Fábrica Estatal N.º 282. Producía desde granadas de mano hasta piezas para misiles guiados y, bajo la economía planificada de estilo soviético de China, la vida de toda la zona giraba en torno a ella.

Hoy, el pueblo está muy lejos de sus años de esplendor. El complejo sigue en pie, pero tras los despidos en las empresas estatales, muchos jóvenes comenzaron a marcharse. Ese fue el caso de Alice Huang, quien a mediados de la década de 2000 dejó atrás aquella localidad industrial en decadencia y llegó hasta el círculo más cercano del hombre detrás del auge de la inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos, para terminar en el centro de una crisis geopolítica.

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The New York Times reconstruyó la trayectoria de Huang a partir de visitas al pueblo de Nanzhushan y a cuatro países, basándose en documentos internos de la empresa, registros corporativos y entrevistas con más de una decena de personas que la conocen. Huang no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

La investigación revela detalles hasta ahora desconocidos de su infancia, educación y actividades empresariales, que muestran cómo la vida de Huang ha estado ligada al complejo militar-industrial de China desde que era niña.

Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos creen que ella estuvo en contacto con un agente del Ministerio de Seguridad del Estado de China desde la primavera de 2025 hasta este año. Ese periodo coincidió con al menos parte del tiempo en el que supuestamente tuvo una relación extramarital con Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, el gigante estadounidense de los semiconductores. También coincidió con importantes compras de chips avanzados de Nvidia por parte de su empresa, Megaspeed. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos también han recopilado evidencia de que su socio comercial, Kang Wei, a quien a menudo presentaban como su esposo, trabajaba con la misma agencia de espionaje china.

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Esos contactos hicieron que algunos funcionarios estadounidenses sospecharan que Jensen Huang, quien renunció como director ejecutivo de Nvidia el 12 de noviembre, había sido el objetivo de una operación de inteligencia china, algo que Pekín niega. El caso intensificó la preocupación en Washington por los esfuerzos de Pekín para adquirir chips estadounidenses avanzados y acelerar sus ambiciones en materia de IA.

Las afirmaciones sobre Alice Huang continúan resonando. El lunes, en un giro sorprendente, la junta directiva de Nvidia reincorporó a Jensen Huang como director ejecutivo tras la presión del presidente Donald Trump. A pesar del apoyo del presidente, se espera que Jensen Huang y sus vínculos con Alice Huang sean escrutados en el Congreso la próxima semana, cuando tiene programado comparecer ante tres comités.

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Criada en un pueblo de armas

Desde niña, su vida estuvo ligada al aparato de defensa de China. Asistió a una escuela para hijos de trabajadores de una fábrica de armamento perteneciente a una empresa estatal que ha sido objeto de reiteradas sanciones del gobierno estadounidense.

Para cuando llegó a la edad adulta, Huang ya había establecido sus propios vínculos con el gobierno chino. Trabajó brevemente para la emisora estatal de China y más tarde hizo una inversión que la conectó con el hijo de un ex vice primer ministro chino. Como empresaria, se mantuvo dentro de la órbita del Estado y consiguió el respaldo y el financiamiento de funcionarios del gobierno local para una empresa que atendía a las prioridades estratégicas de Pekín.

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A través de una red de relaciones familiares y comerciales que le dieron acceso a los chips de Nvidia, está vinculada a contratistas de defensa estatales chinos que abastecen al Ejército Popular de Liberación.

La historia de la hija de un obrero de una fábrica en la China rural que terminó en el centro de una disputa mundial por la tecnología y el espionaje es una historia de ambición, reinvención y del ascenso de China, de un anodino Estado socialista a una potencia mundial deslumbrante.

Alice Huang creció a la sombra de Mao Zedong, cuyo lugar de nacimiento está a solo 20 minutos en auto. Su padre trabajaba en la planta local, parte de Jiangnan Industries Group, una subsidiaria del proveedor militar Norinco.

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Asistió a escuelas locales, donde era buena estudiante, aunque no de las mejores de su generación, según un integrante del comité vecinal. Más tarde se matriculó en una escuela de enfermería en la cercana ciudad de Xiangtan, de acuerdo con una estudiante actual llamada Joanna, quien comentó que un profesor había dicho que Alice Huang se había graduado allí.

Después de graduarse, Huang, que cumple 44 años el próximo mes, hizo lo mismo que decenas de millones de chinos de su generación: dejó la vida pueblerina para buscar mejores oportunidades en ciudades más grandes como Pekín y Shanghái.

En el transcurso de dos décadas se convirtió en una ejecutiva que viajaba por todo el mundo y estaba al frente de Megaspeed, una empresa con sede en Singapur que compró millardos de dólares en chips avanzados de Nvidia.

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Sin embargo, fue difícil encontrar información precisa sobre sus primeros años de vida. Los vecinos del pueblo chismeaban sobre la familia, a la que algunos recordaban, pero ninguno pudo identificar la casa exacta donde ella creció. Los funcionarios locales no se pusieron de acuerdo sobre los antecedentes de su madre.

Dos periodistas del Times entrevistaron a los líderes del pueblo y a varios residentes antes de que la policía interrumpiera su investigación y los llevara a la comisaría más cercana para interrogarlos.

Para cuando estaba en la veintena, Alice Huang ya había dejado Nanzhushan. Trabajó para la televisión estatal en el canal insignia de la emisora pública china, según un currículum publicado en internet y un antiguo compañero de estudios.

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En 2006, ingresó a la Universidad Bautista de Hong Kong para cursar una maestría en gestión de medios de comunicación. El programa era nuevo y atrajo a muchos estudiantes de China continental, quienes, según recordó un exprofesor, no solo iban ahí en busca de educación. Hong Kong era una puerta de acceso al mundo, con internet abierto y facilidades para viajar.

Un compañero de clase dijo que ella a menudo usaba ropa de diseñador que contrastaba con los jeans y las camisetas que usaban la mayoría de los demás estudiantes. A menudo faltaba a clases, dijo esta persona, y muchos estudiantes sospechaban que sus conexiones en China la mantenían en la escuela.

En 2010, ella y su hermana mayor, Huang Yu, registraron una empresa en la dirección de un edificio que se encontraba dentro de un campo de golf exclusivo para miembros en Pekín. Su padre, Huang Guobin, que para entonces estaba en edad de jubilación, figuraba como supervisor de la empresa en los registros corporativos chinos.

El campo de golf era un imán para los funcionarios del gobierno y los empresarios que los cortejaban. Según informes de medios chinos, el restaurante servía sopa de aleta de tiburón y su chef había trabajado en el recinto amurallado donde los dirigentes chinos reciben a jefes de Estado. En una ocasión, un alto funcionario de aviación civil fue sancionado por aceptar más de 50 rondas de golf gratuitas ahí.

No está claro a qué se dedicaba el negocio de la familia Huang. En 2012, declaró ingresos de apenas unos 4500 dólares. En 2014, Alice transfirió su participación a su hermana.

Poco después, las hermanas Huang pasaron a empresas mucho más grandes.

La autopista de los centros de datos

Nanzhushan, la ciudad natal de Alice Huang, se encuentra junto a la autopista G60. Si la sigues unos 1100 kilómetros hacia el noreste, termina en Shanghái, pasando en sus últimos kilómetros por un grupo de gigantescos centros de datos en el distrito de Songjiang.

Ahí, ella dejó su huella con un enorme centro de datos que contaba con avanzados chips de IA estadounidenses. El proyecto también la llevó al círculo de Jensen Huang, de Nvidia.

A mediados de la década de 2010, Alice Huang estaba en Shanghái. En las reuniones, presentaba como su esposo a Kang Wei, un conocido financiero. Juntos invirtieron en una red de empresas con estructuras de propiedad, accionistas e información de contacto superpuestos, según documentos corporativos y registros de la plataforma de datos WireScreen.

Ella puso su dinero junto a algunos de los financieros más sofisticados y con mejores conexiones políticas de China. En una ocasión, utilizó una empresa fantasma caribeña para invertir en un fabricante chino de dispositivos médicos antes de que ofreciera sus acciones al público, según un documento presentado ante la Bolsa de Valores de Hong Kong. Entre los demás inversionistas había un fondo fundado por el hijo de Liu He, quien entonces era vice primer ministro de China y miembro del Buró Político gobernante del Partido Comunista.

Al principio, Alice Huang era propietaria de una de las principales sociedades controladoras de la red. En 2017, al igual que había hecho con la empresa del campo de golf, transfirió su participación a su hermana mayor.

Durante la pandemia de covid, Alice Huang y Kang ayudaron a desarrollar un centro de datos con el respaldo del gobierno local, un proyecto que la convirtió en un contacto potencialmente útil para el Ministerio de Seguridad del Estado. Una vez terminado, el proyecto, llamado Centro de Computación Avanzada de IA del Delta del río Yangtsé, contaba con chips de Nvidia y alquilaba capacidad de cómputo a empresas.

El centro de datos y una empresa creada para adquirir servidores de Nvidia y alquilar capacidad de cómputo, llamada Century Litong, pronto se convirtieron en un eslabón clave de una cadena de suministro de chips. Estos flujos llegaban a una red de empresas vinculadas a contratistas militares chinos como la Corporación de la Industria de Aviación de China, el conglomerado estatal aeroespacial y de defensa de China, y a un laboratorio de inteligencia artificial vinculado al Ejército Popular de Liberación.

Tras la pandemia, cuando las fronteras se reabrieron, la pareja puso los ojos en el extranjero. En 2022, el equipo de ventas de Nvidia le había presentado a Alice Huang al gigante tecnológico chino Alibaba. Ella y Kang comenzaron a presentar a inversionistas un proyecto para comprar chips de Nvidia, instalarlos en el Sudeste Asiático y vender capacidad de cómputo para IA a empresas chinas.

En 2023, Alice Huang utilizó una empresa de las Islas Vírgenes Británicas para comprar una filial singapurense de 7Road, una empresa de videojuegos. Esta se convirtió en Megaspeed.

El gobierno de Estados Unidos había comenzado a endurecer las restricciones a la venta de chips avanzados para IA a China, lo que llevó a las empresas a cortar sus vínculos con la China continental. Alice Huang comenzó a cultivar una imagen de ejecutiva internacional. Publicaba fotos en las que aparecía bebiendo vino en restaurantes elegantes de toda Asia acompañada de Jensen Huang, de Nvidia, y de magnates de la cadena de suministro de chips y productos electrónicos de la región.

Para quienes los rodeaban, sus vínculos con China eran obvias. En una presentación para inversionistas de 2025, su empresa de centros de datos anunciaba centros de cómputo que operaban en Shanghái, Shenzhen, Anhui, Sichuan, Malasia, Tailandia e Indonesia; una combinación de ubicaciones que conectaba una red de centros de datos en China con otra en el Sudeste Asiático, donde se podían comprar los chips más avanzados de Nvidia.

Aunque la relación con Jensen Huang aún no era pública, las agencias de inteligencia de Estados Unidos habían identificado a Alice Huang como un activo del Ministerio de Seguridad del Estado de China. Para el otoño de 2025, el presidente Trump había sido informado sobre los datos de inteligencia.

'Todos estamos chismeando'

La reciente notoriedad de Alice Huang ha llegado hasta Nanzhushan.

El encargado de una tienda dijo que los habitantes de la localidad habían estado comentando la noticia en voz baja. Aunque la cobertura no ha sido muy censurada, el tema sigue siendo delicado.

En Villa Patriótica N.º 5, la gente era menos cautelosa.

"Todos estamos chismeando de eso", admitió un vecino de apellido Zheng, que alguna vez se dedicó a hacer granadas de mano en la fábrica. Otro residente dijo que muchos habían estado hablando sobre su aspecto físico.

En la cercana Xiangtan, un hombre de apellido Han dijo que admiraba a Alice Huang. Los tiempos han sido difíciles y a los habitantes de la zona cada vez les cuesta más trabajo ganar dinero, afirmó. Que una persona de la región pudiera hacerse rica era impresionante.

"No me importa si es la amante de Jensen Huang", dijo. "Es genial porque es una empresaria exitosa".

Alexandra Stevenson, Selam Gebrekidan, Murphy Zhao y Anjali Tsui colaboraron con reportería desde Hong Kong. Xinyun Wu y Pei-Lin Wu colaboraron con reportería desde Taipéi. Ruoxin Zhang colaboró con investigación.

Paul Mozur es corresponsal mundial de tecnología del Times afincado en Taipéi. Anteriormente escribió sobre tecnología y política en Asia desde Hong Kong, Shanghái y Seúl.

Keith Bradsher es el jefe de la corresponsalía de Pekín del Times. Antes fue jefe del buró en Shanghái, Hong Kong y Detroit, y corresponsal en Washington.

Mara Hvistendahl es reportera de investigación en la sección Internacional. Puedes contactarla en mara.hvistendahl@nytimes.com

Michael Forsythe es reportero del equipo de investigación del Times, con sede en Nueva York. Ha escrito ampliamente sobre China y desde China.

Ana Swanson cubre comercio y economía internacional para el Times desde la corresponsalía en Washington. Ha sido periodista por más de una década.

Alexandra Stevenson, Selam Gebrekidan, Murphy Zhao y Anjali Tsui colaboraron con reportería desde Hong Kong. Xinyun Wu y Pei-Lin Wu colaboraron con reportería desde Taipéi. Ruoxin Zhang colaboró con investigación.