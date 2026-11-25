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Guillermo Zuany huyó a EE. UU. después de que las autoridades mexicanas ordenaron su aprehensión por sus tratos con la agencia estadounidense. Ahora lo investigan por supuesta colusión delictiva.

Las autoridades de México han ampliado su investigación sobre un exfiscal mexicano que ayudó a que la CIA operara en secreto en su estado y que actualmente está bajo protección en Estados Unidos, según funcionarios mexicanos.

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El fiscal, Guillermo Zuany Portillo, guió a funcionarios de la CIA en operativos encubiertos en el estado norteño de Chihuahua durante más de seis meses el año pasado, según averiguó una investigación de The New York Times publicada este mes.

Recientemente huyó a Estados Unidos después de que el gobierno mexicano giró una orden de aprehensión por su vinculación con la agencia, según funcionarios mexicanos y estadounidenses.

Ahora, el gobierno mexicano lo investiga por sospechas de delitos adicionales, entre ellos narcotráfico, tráfico de migrantes y desvío de fondos del negocio de la droga a una campaña política, según funcionarios mexicanos y un reporte del gabinete de seguridad no publicado revisado por el Times.

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Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no contaban con autorización para comentar sobre el caso de Zuany.

Zuany no respondió a un pedido de comentarios.

La investigación del Times reveló que la CIA colaboró en secreto con Zuany a finales del año pasado para llevar a cabo operativos contra los cárteles en Chihuahua. Accedió a llevar oficiales de la CIA en operativos y se restituyó su visa a Estados Unidos después de haber sido revocada por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Los operativos encubiertos quedaron en evidencia en abril, cuando una camioneta que volvía de una redada a un laboratorio de producción de drogas se estrelló, lo que resultó en la muerte de dos funcionarios de la CIA y dos funcionarios mexicanos. El choque ocasionó un escándalo nacional y la renuncia de Zuany. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunció la presencia de la agencia estadounidense como una violación de la soberanía nacional.

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"Pero es muy relevante cómo es que esta persona, vinculada en su momento con actos de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada --lo puedo decir--, después se acerca a las agencias de Estados Unidos", dijo Sheinbaum este mes durante su conferencia matutina de prensa. "Entonces, sí vale mucho la pena conocer este caso, por la relación bilateral y de respeto a nuestra soberanía".

El FBI en un momento había estado investigando a Zuany por sus supuestos vínculos con el crimen organizado, según una carta enviada a la agencia por el gobierno mexicano. Pero se desconoce el estatus del caso.

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Zuany ascendió en las filas de la fuerza policial de Chihuahua y, según funcionarios mexicanos y el reporte del gabinete de seguridad, poco a poco fue creando lazos con los cárteles locales que servían como brazos armados del cártel de Sinaloa. El reporte sintetizaba la investigación del gobierno de México en torno a las actividades de la CIA en Chihuahua.

Funcionarios de México y el informe también aseguran que, previo a las elecciones estatales de 2021, Zuany se valió de su fuerza policial para proteger a los cárteles locales de la droga al tiempo que acumulaba fondos de procedencia ilícita de ellos en beneficio de Maru Campos, por entonces candidata a la gubernatura de Chihuahua, estado que ahora gobierna. Cuando Campos ganó, nombró a Zuany fiscal a cargo de operativos estratégicos en el estado, un papel que incluía combatir a narcotraficantes y contrabandistas de personas.

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El mismo año, mientras cientos de miles de migrantes viajaban a la frontera norte de México en un intento por llegar a Estados Unidos, Zuany habría fortalecido vínculos con las redes de tráfico de migrantes, cobrándoles una cuota a cambio de protección policial, según funcionarios mexicanos y el reporte.

José Luis Martínez, vocero del gobierno del estado de Chihuahua, dijo que no hay registros de que Zuany hubiera participado en la campaña de Campos ni de que hubiera aportado fondos para financiarla. Martínez también negó que la campaña hubiera recibido fondos de organizaciones criminales y dijo que el gobierno de Chihuahua rechazaba cualquier acusación que buscara establecer una conexión entre Zuany y la campaña de Campos.

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Su fuerza de seguridad se aseguraba de que los contrabandistas de los cárteles y los miles de migrantes que traficaban contaran con salvoconductos para entrar a Estados Unidos a través de la ciudad mexicana de Ciudad Juárez, en la frontera con El Paso, Texas, a decir de los funcionarios y del informe del gabinete de seguridad.

Tanto los funcionarios como el informe también acusan a Zuany de incautar fentanilo y cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos sin orden de cateo, y de venderlos al cártel de Sinaloa.

Las autoridades de México se preparan para emitir una alerta roja de Interpol por la captura de Zuany, según funcionarios mexicanos.

Los mismos funcionarios indicaron que México también planea solicitar formalmente a las autoridades de Estados Unidos la detención de Zuany.