Autoridades de la CDMX pidieron a la población extremar precauciones ante el descenso de temperaturas Crédito: Cuartoscuro

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activa Alerta Amarilla por temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius en seis alcaldías de la Ciudad de México, mientras el frente frío número 8 se desplaza sobre el golfo de México, el noreste y oriente del país este lunes.

La alerta estará vigente de las 04:00 a las 08:00 horas de este martes 24 de noviembre en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, de acuerdo con la imagen difundida por la SGIRPC a las 13:00 horas de este lunes.

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El reporte del Servicio Meteorológico Nacional indica que la Ciudad de México tendría lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros durante la jornada. La masa de aire ártico que impulsa al frente también genera un descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de México.

Alerta Amarilla se activa en seis alcaldías durante la madrugada

La SGIRPC advierte que el termómetro puede marcar entre 4 y 6 grados Celsius en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco durante las primeras horas de este martes.

El periodo previsto por Protección Civil capitalina inicia a las 04:00 horas y concluye a las 08:00 horas del 24 de noviembre. La dependencia recomienda abrigarse de forma adecuada y cubrir nariz y boca para reducir la exposición directa al aire frío.

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La imagen de la alerta también pide evitar cambios bruscos de temperatura, ingerir agua y consumir frutas y verduras con vitaminas A y C. La dependencia señala que las mascotas deben resguardarse del frío y no permanecer a la intemperie.

Las autoridades capitalinas ponen atención en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o crónicas. En caso de emergencia, la SGIRPC indica que la población puede comunicarse al 911 o al número 55 5683 2222.

El Frente Frío 8 genera lluvias y evento de Norte en el golfo de México

El frente frío número 8 avanza este lunes sobre el golfo de México, el noreste y oriente del territorio nacional. El sistema interactúa con un canal de baja presión en el sureste, la corriente en chorro subtropical y humedad del océano Pacífico.

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La masa de aire ártico asociada al sistema ocasiona ambiente frío durante la mañana en varias entidades. El SMN, organismo de la Conagua, prevé las siguientes temperaturas:

De -10 a -5 grados Celsius en las sierras de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 grados Celsius en las zonas altas de Baja California.

De 0 a 5 grados Celsius en las áreas montañosas de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

El evento de Norte alcanza velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas y Veracruz. Durante la noche, el viento se extenderá hacia el istmo y golfo de Tehuantepec.

También se esperan rachas de 30 a 50 km/h en:

Golfo de California.

Baja California y Baja California Sur.

Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

Las costas de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán.

Los vientos podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios. El SMN pide:

Atender los avisos meteorológicos y las indicaciones de Protección Civil .

Extremar precauciones en zonas costeras y durante traslados por carretera.

Tamaulipas y Veracruz tendrán lluvias intensas durante este lunes

El pronóstico contempla los siguientes acumulados de lluvia:

Lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros: sureste de Tamaulipas y norte y centro de Veracruz. Estas precipitaciones pueden acompañarse de descargas eléctricas y granizo.

Lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros: San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros: Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros: Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala y Guerrero.

Lluvias aisladas: Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

El SMN alerta que las precipitaciones fuertes e intensas podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones. La dependencia solicita:

Seguir los reportes oficiales.

Evitar cruzar zonas anegadas.

Atender los llamados de las autoridades locales.

El oleaje previsto es:

De 2.0 a 3.0 metros en las costas de Baja California, Jalisco, Colima, Tamaulipas y el norte de Veracruz.

De 1.0 a 2.0 metros en la costa occidental de Baja California Sur y el golfo de Tehuantepec.