Abelardo de la Espriella aseguró que no existe fundamento para vincular a Paloma Valencia con supuestas conspiraciones y pidió atender los asuntos prioritarios de Colombia (Luisa González/Reuters - Europa Press)

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El presidente Abelardo de la Espriella rechazó las acusaciones formuladas contra la exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia, tras conocerse conversaciones privadas sobre una presunta amenaza contra su integridad y el atentado sicarial que acabó con la vida del precandidato presidencial y congresista Miguel Uribe Turbay en junio de 2025, en Bogotá.

A través de su cuenta de X, el mandatario pidió no desviar la atención hacia señalamientos que calificó como discusiones sin fundamento y aseguró que no considera creíble que Valencia estuviera involucrada en algún tipo de conspiración. “El país no está para discusiones menores y sin sustento”, escribió De la Espriella.

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Abelardo de la Espriella se pronunció en su cuenta de X y cuestionó que se generen señalamientos contra Paloma Valencia sin sustento, en medio de la controversia por los mensajes divulgados (@ABDELAESPRIELLA/X)

En su pronunciamiento también hizo referencia a Carlos Suárez, estratega político y presidente de la junta directiva de Ecopetrol desde septiembre del 2026, y rechazó que se le atribuyeran posibles vínculos con supuestos complots. “Así como nadie sensato puede pensar que la doctora Paloma Valencia esté involucrada en conspiraciones sórdidas, tampoco es posible que se piense que Carlos Suárez esté en pequeños complots sin ningún sentido”, manifestó.

El jefe de Estado cerró su mensaje con un llamado a concentrar la atención en los asuntos que considera prioritarios para el país. “Preocupémonos por lo importante y ocupémonos de los asuntos fundamentales de Colombia”, agregó.

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¿De dónde surgieron los señalamientos contra Paloma Valencia?

La controversia comenzó después de que circularan capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp que Valencia habría sostenido con un contacto identificado como Sargento R. Juan Carlos Silvarojas, quien sería un suboficial retirado del departamento del Caquetá.

En los mensajes divulgados, el hombre le habría advertido sobre la supuesta preparación de un atentado en su contra y le habría recomendado reforzar las medidas de seguridad. Según los registros conocidos, el primer intercambio ocurrió el 16 de abril de 2025. En esa fecha, el contacto le solicitó una llamada urgente y le pidió que no bajara la guardia y permaneciera atenta a las recomendaciones de sus escoltas.

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Cinco días después, el 21 de abril, volvió a comunicarse con ella para alertarla sobre la presunta conformación de un grupo armado integrado por ocho hombres, a quienes identificó como comandos y que, según su versión, tendrían la misión de atacarla.

“Doctora, ese malparido de Marcos Calarcá está organizando ocho bandidos llamados comandos para ir a hacerte el atentado. Me lo dijo una fuente muy fiel, muy cercana a ellos, yo le creo 100 por ciento”, decía uno de los mensajes difundidos.

En los mensajes divulgados, un sargento retirado le advirtió a Valencia sobre la supuesta conformación de un grupo armado que estaría planeando un atentado en su contra (@PalomaValenciaL/X)

En esa misma conversación, el remitente aseguró que la supuesta orden habría salido del Senado. También mencionó a otros integrantes del Centro Democrático, entre ellos la entonces senadora Paloma Valencia y Miguel Uribe Turbay.

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“Yo a ustedes los quiero mucho, a usted, a la doctora Paola y al doctor Miguel Uribe. No puedo permitir que les llegue a pasar algo sin antes avisarle”, agregó el presunto informante.

Paloma Valencia negó ocultar información sobre el atentado a Miguel Uribe

La exsenadora rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que nunca tuvo información anticipada sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay que hubiera ocultado. En un video publicado en X, calificó esas acusaciones de irresponsables.

“Algunas personas de muy mala fe están diciendo que yo tenía información sobre el atentado a Miguel Uribe y no la compartí con él. Eso es absolutamente falso. Es irresponsable, pero además casi que es delictivo”, afirmó.

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Valencia explicó que el mensaje del 21 de abril de 2025 fue revisado una semana después por una persona encargada de atender su teléfono durante la campaña electoral. Cuando conoció la advertencia, pidió verificarla, pero las averiguaciones indicaron que se trataba de una versión de oídas sin elementos suficientes para confirmar su veracidad.

Paloma Valencia se pronunció sobre el atentado contra Miguel Uribe, desmintiendo categóricamente haber recibido información al respecto (@PalomaValenciaL/X)

Tras el atentado y las primeras capturas en Caquetá, aseguró que entregó la información a la Fiscalía y a María Claudia Tarazona, esposa del senador, para que las fuentes pudieran contribuir a la investigación.

Valencia aclaró la llamada de Armando Benedetti

La exsenadora también negó que el ministro Armando Benedetti le hubiera advertido sobre un ataque contra Miguel Uribe Turbay. Según explicó, la llamada del funcionario tenía otro propósito: alertarla sobre un posible atentado contra ella. “Cuando el ministro Benedetti me llamó fue para informarme de un atentado en mi contra”, aseguró.

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