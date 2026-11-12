Obras de Picasso robadas de un restaurante en Francia fueron halladas en una casa

Guardar

Los seis grabados, que estuvieron desaparecidos durante más de un mes, se encontraban detrás de unas cajas de herramientas en una casa de la región de la Costa Azul. Siete personas han sido arrestadas.

Seis grabados de Pablo Picasso que habían sido robados de un restaurante de alta cocina en la Costa Azul de Francia hace más de un mes fueron encontrados detrás de unas cajas de herramientas y un montón de ropa de cama en una casa de la región, informaron las autoridades francesas.

PUBLICIDAD

Señalaron que siete personas fueron arrestadas por el delito. Los investigadores han vinculado el caso con un robo de vehículo cometido unos meses antes en la región.

Guillaume Plaidy, el oficial al mando de la policía militar local, dijo que creía que el robo estaba vinculado al crimen organizado. "Estos delincuentes están involucrados en varios tipos de delitos, por lo que se adaptan a cualquier cosa que genere dinero", dijo Plaidy en la televisión nacional.

La policía dijo que dos personas con pasamontañas y guantes irrumpieron en L'Amandier, un restaurante en el pueblo de Mougins, unos cuantos kilómetros al norte de Cannes, durante la noche del 1 de octubre. Robaron los grabados de Picasso mientras una tercera persona vigilaba en un auto estacionado cerca, explicaron.

PUBLICIDAD

"Lograron entrar por una de estas puertas francesas y robaron los seis grabados en menos de un minuto; ocurrió muy rápido", dijo Matthieu Autant, gerente del restaurante, en la televisión nacional.

Las seis obras son parte de la Suite Vollard de Picasso, un conjunto de 100 grabados que el artista produjo a principios de la década de 1930. El coleccionista de arte británico Christian Levett, propietario de L'Amandier, las adquirió en 2008, y desde 2010 estaban en exhibición en el restaurante, que incluye una sala dedicada al artista: el Salon Picasso. En conjunto, los grabados robados tienen un valor estimado de más de 100.000 euros (alrededor de 110.000 dólares).

PUBLICIDAD

Las fuerzas del orden locales comenzaron una investigación un día después del robo en L'Amandier, un restaurante ubicado en un edificio del siglo XI que alguna vez sirvió como tribunal para monjes. Los investigadores pasaron un mes rastreando a los sospechosos mediante vigilancia y seguimientos. Según la policía, se cree que cuatro de ellos brindaron apoyo logístico para cometer el robo.

Los sospechosos fueron arrestados la semana pasada, según la policía militar nacional. Las obras ya fueron devueltas a su dueño.

Mougins, un pueblo medieval en la cima de una colina, fue hogar de Picasso y su segunda esposa, Jacqueline Roque, durante los últimos años de vida del pintor español. Allí vivió en una tradicional casa de campo provenzal desde 1961 hasta su muerte en 1973.

PUBLICIDAD

El robo al restaurante pone de relieve el aumento de los robos de bienes culturales, tanto en la región como en el resto de Francia. En octubre pasado, unos ladrones robaron joyas de la corona del siglo XIX en un asalto en el Louvre. Y a principios de septiembre, ladrones robaron cuatro pinturas de Renoir de un museo en la antigua residencia del artista en Cagnes-sur-Mer, a 25 minutos en auto desde Mougins.

Levett, el propietario de L'Amandier, dijo en una entrevista que desde el robo había instalado cerraduras nuevas, sensores de movimiento y cámaras de seguridad para proteger su restaurante. También reemplazó los seis grabados con fotografías de Picasso de varios fotógrafos.

PUBLICIDAD

Comentó que planeaba mantener las obras originales almacenadas mientras decide qué hacer con ellas. "Simplemente no tiene sentido tentar a la gente a robar cosas", dijo.