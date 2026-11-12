Trump insinúa un acuerdo migratorio y luego da marcha atrás. Ya lo ha hecho antes

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Las señales contradictorias del presidente fueron el caso más reciente en el que ha indicado que está dispuesto a mitigar su política de línea dura ante la presión de los votantes o los líderes empresariales, solo para volver a la deportación agresiva.

Cuando el presidente Donald Trump dejó entrever que estaba dispuesto a encontrar un acuerdo sobre migración tras las elecciones intermedias de la semana pasada, los legisladores demócratas y los aliados conservadores se apresuraron a evaluar si el presidente realmente estaba dando un giro de 180 grados en una política central para su identidad política.

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El senador Richard Durbin, demócrata por Illinois, le pidió a Trump "cumplir tu palabra" y trabajar con los legisladores para aprobar leyes que pudieran otorgar estatus legal a ciertos migrantes indocumentados traídos al país cuando eran niños. El secretario de Seguridad Nacional de Trump reconoció que estaba recibiendo llamadas de legisladores demócratas interesados en un acuerdo sobre la política migratoria. Los aliados conservadores de Trump lo acusaron de buscar una "amnistía" para los migrantes..

Luego, con la misma rapidez, el presidente volvió a cambiar de postura, descartando la idea de que estaba suavizando su posición.

"Tenemos una política de deportación muy fuerte; no hay amnistía, no, no hay nada. Mantenemos eso", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca el lunes, y agregó que no le había pedido a Stephen Miller, el arquitecto de su agenda migratoria y su nuevo jefe de gabinete, que hiciera algún cambio en los esfuerzos del gobierno para deportar a millones. "Mi política no ha cambiado".

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Las señales contradictorias del presidente fueron el caso más reciente en el que ha indicado que está dispuesto a mitigar su política de línea dura ante la presión de los votantes o los líderes empresariales, solo para volver a la deportación agresiva y a las políticas fronterizas.

Los legisladores demócratas recién empoderados, e incluso algunos miembros del propio partido de Trump, dicen que el presidente está desperdiciando la oportunidad de hacer lo que muchos de sus predecesores no lograron: forjar un consenso sobre los cambios en un sistema migratorio percibido desde hace mucho tiempo como fallido.

La representante María Elvira Salazar, republicana por Florida, emitió un anuncio de televisión durante la campaña de las elecciones intermedias, criticando las duras medidas de Trump contra la migración por ir demasiado lejos. Señaló que fue un presidente republicano, Ronald Reagan, quien firmó un histórico proyecto de ley de migración en 1986.

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"Puedes superar el legado de Reagan", escribió en redes sociales, "al lograr una reforma migratoria histórica".

El rápido zigzagueo de Trump en la última semana demuestra hasta qué punto reconoce el costo político de la que ha sido una de las políticas definitorias de su presidencia.

Durante una entrevista en 60 Minutes grabada el viernes, el presidente insinuó que a los trabajadores migrantes que han vivido en Estados Unidos durante años --muchos de los cuales han sido blanco de su propio gobierno-- se les debería otorgar algún tipo de protección contra la deportación.

"Cuando vas a un hotel y tienes a una mujer que ha trabajado allí como, ya sabes, como camarera, como empleada de limpieza, como esto, como aquello, como mesera, muchas cosas buenas, grandes trabajos, y de repente, las sacan del país, es duro", dijo Trump. "Pero hay un grupo de personas que, yo diría, en el lado de la extrema derecha, a las que les gustaría que todos fueran expulsados".

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Trump dijo que todavía quería deportar a los "asesinos" y "narcotraficantes", pero también "dejar que las personas que están aquí, y en algunos casos aquí por 10 y 15 años, lograr un acuerdo para ellas".

Los comentarios del presidente, emitidos el domingo, sacudieron tanto a la izquierda como a la derecha.

"La lección de las elecciones intermedias NO debe ser moderar nuestras opiniones sobre la inmigración", escribió el representante Keith Self, republicano por Texas, en redes sociales. "La amnistía de cualquier forma sería una traición masiva a esta confianza".

La representante Delia Ramirez, demócrata por Chicago, cuya madre cruzó la frontera mientras estaba embarazada de ella, desafió a Trump a emular a Reagan en el tema migratorio.

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"Si Donald Trump decide que han pasado 40 años, que fue un republicano quien lo hizo en 1986 y que yo voy a ser el republicano que lo haga de nuevo, entonces demuéstralo, muéstralo", dijo.

De hecho, en la misma tarde en que Trump grabó su entrevista en 60 Minutes, nombró como jefe de gabinete a Miller, quien ha ayudado a poner en marcha una política de deportación masiva que se ha dirigido ampliamente a los migrantes sin estatus legal en el país.

Miller tuvo una llamada con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional la mañana después de las elecciones, animándolos a llevar a cabo la agenda de deportaciones como de costumbre, incluso cuando el presidente sugería en público que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con los demócratas.

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Los asesores de Trump han desestimado la idea de que muchos votantes rechazaran la agenda migratoria del gobierno, citando encuestas que muestran que el control migratorio sigue siendo sumamente importante entre los republicanos. Sin embargo, las encuestas públicas también mostraron que los votantes confiaban más en los demócratas en este tema, en el cual Trump tenía una ventaja en 2024.

"La realidad es que las políticas de inmigración de los demócratas son enormemente impopulares", dijo Taylor Rogers, una portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado, y calificó eso como "una razón clave por la que el presidente Trump ganó de manera aplastante en 2024".

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Señaló el éxito de Trump en la reducción de los cruces fronterizos y el aumento de las deportaciones. "Si los demócratas quieren abogar por otra invasión masiva de inmigrantes ilegales en nuestras comunidades, es un suicidio político para 2028", agregó.

Rogers no respondió a las preguntas sobre si Trump apoya alguna de las diversas propuestas migratorias que actualmente están atrapadas en el estancamiento del Congreso, incluida una que brindaría protección a los llamados Dreamers, migrantes que ingresaron al país ilegalmente cuando eran niños.

Durante una entrevista con Fox News el martes, el secretario de Seguridad Nacional de Trump, Markwayne Mullin, expresó cierta simpatía por esas personas, y dijo que "fueron traídos aquí sin que fuera culpa suya". Pero agregó que el gobierno consideraría un acuerdo que brinde protección a esos migrantes solo si "nuestra base está con nosotros en esto".

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"No están con ustedes", respondió Laura Ingraham, presentadora de Fox News.

Mullin señaló que Trump no respaldaría nada que "no sea el movimiento correcto para este país y el Partido Republicano".

Andrea Flores, una analista de migración que trabajó como asesora de los gobiernos de Joe Biden y Barack Obama, dijo que Trump tenía la oportunidad de convertirse en "el presidente que finalmente legalizó a millones de inmigrantes indocumentados mientras mantenía la frontera segura".

Ella y otros expertos señalan que Trump ya había cambiado con éxito la política migratoria. Durante décadas, los demócratas presionaron a los republicanos para que acordaran otorgar alivio migratorio a cambio de inversiones en seguridad fronteriza o en control migratorio. Pero después de que Trump atacara al gobierno de Biden por una creciente crisis fronteriza, muchos demócratas llegaron a enfatizar gradualmente la necesidad de una fuerte seguridad fronteriza.

"Trump ha cambiado fundamentalmente la política de inmigración en Estados Unidos, y los demócratas han estado a la defensiva en este tema desde que llegó al poder", dijo Flores. Agregó: "Su error de cálculo al llevar a cabo una campaña de deportación masiva a una escala que ningún otro presidente ha intentado ha creado una oportunidad para un nuevo debate sobre inmigración que trata de algo más que la frontera".

No es la primera vez que Trump ha insinuado su disposición a un acuerdo migratorio, solo para seguir adelante con su agenda restrictiva.

David Lapan, un ex vocero del Departamento de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump, recordó cómo el presidente se comprometió inicialmente a ayudar a proteger a las personas traídas ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños solo para abandonar un compromiso bipartidista para protegerlas.

"No nos ha dado ninguna razón para creer las cosas que dice así", dijo Lapan. "Cambia de postura con frecuencia".

Cuando el proyecto de ley de los Dreamers fracasó en 2018, el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, culpó al hombre que ahora es el jefe de gabinete de Trump. "Mientras Stephen Miller esté a cargo de negociar la inmigración, no iremos a ningún lado", dijo Graham a los periodistas en el Capitolio.

Trump también ayudó a hundir un proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza en 2024, al final del mandato del presidente Biden, que también habría destinado fondos a Ucrania. Trump y los republicanos de la Cámara de Representantes presionaban para aprobar medidas migratorias severas que no habrían sido aprobadas por el Senado, controlado por los demócratas en ese momento.

En su segundo mandato, Trump ha mostrado en ocasiones su disposición a hacer excepciones a su política de línea dura, aunque temporalmente.

Cuando los agricultores y los grupos agrícolas expresaron alarma por las medidas enérgicas contra la migración el año pasado, Trump publicó en redes sociales que los migrantes en esas industrias eran "trabajadores muy buenos y de mucho tiempo" y que haría cambios para protegerlos.

Luego, el gobierno emitió directrices para detener en gran medida las redadas en sitios agrícolas, empacadoras de carne, restaurantes y hoteles, en ausencia de otros delitos como la trata de personas o el contrabando de drogas. Eso tomó a algunos en la Casa Blanca por sorpresa.

Si bien se ordenó a los agentes que relajaran el control migratorio en esos sitios, algunos defensores dicen que el control migratorio ha continuado en granjas de todo Estados Unidos. Además, los trabajadores migrantes todavía corren riesgo una vez que abandonan sus lugares de trabajo. Justo antes de las elecciones intermedias, un repunte en la actividad de ICE sacudió a las comunidades agrícolas de California, lo que desanimó a muchos trabajadores a presentarse a sus trabajos.

En enero, después de que los funcionarios de migración mataran a tiros a dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota, Trump dijo que el gobierno podría usar un "toque más suave". El gobierno redujo brevemente su estrategia de deportación en medio de la indignación nacional por los tiroteos.

Los arrestos de migrantes volvieron a aumentar este verano a medida que el gobierno comenzó a perseguir a personas a través de operaciones en hospitales y en aeropuertos, paradas de tráfico, tribunales y en sitios de construcción rurales y paradas de camiones.

Miller, quien convoca llamadas regulares con funcionarios de seguridad nacional para monitorear el progreso de los objetivos de deportación, los ha animado en el último año a encontrar nuevas formas de localizar y arrestar a personas sin estatus legal. También ha defendido la expulsión de migrantes a terceros países con los que no tienen vínculos, un programa que ha derivado en que muchos migrantes sean enviados a países con malas condiciones en materia de derechos humanos.

Trump ha reconocido la influencia de Miller en la configuración de la política migratoria.

"Stephen es una voz muy fuerte", dijo Trump durante una entrevista en la Oficina Oval con The New York Times en enero. "No creo que esté en desacuerdo con él, no".

Madeleine Ngo colaboró con la reportería.

Zolan Kanno-Youngs es corresponsal de la Casa Blanca para el Times, y cubre al presidente Donald Trump y su gobierno.

Madeleine Ngo colaboró con la reportería.