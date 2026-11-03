La cirugía de rodilla no siempre es necesaria. Te decimos cómo evitarla

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Para salvarte del bisturí, tienes que ser paciente.

Durante décadas, hubo una fórmula para el dolor de rodilla. Un deportista de fin de semana de mediana edad siente una punzada aguda o un dolor profundo en la rodilla, una resonancia magnética revela un menisco desgarrado o artritis, y el médico programa una cirugía. Los cirujanos extirpan el tejido dañado o reemplazan la articulación, prometiendo un regreso a la cancha de tenis o a las pistas de esquí.

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"Por parte del paciente, hay una verdadera necesidad, un deseo, unas ganas de algo que ayude", dijo Nicholas Colyvas, cirujano ortopédico y profesor de medicina deportiva en la Universidad de California, San Francisco.

Pero ahora, investigadores y cirujanos están descubriendo que la solución de ayer puede convertirse en el problema de hoy. La investigación ortopédica actual muestra que, aunque cirugías como el recorte de menisco ofrecen alivio a corto plazo, el procedimiento a menudo acelera la misma degradación articular que pretende prevenir.

El costo de cortar

Hay principalmente dos tejidos que pueden causar problemas graves en una rodilla envejecida. El primero es el menisco, una de dos almohadillas en forma de herradura entre el fémur y la tibia. A lo largo de décadas, toda una vida de pasos, saltos y trotes desgasta ese tejido, dejando grietas o bordes deshilachados.

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"En las personas mayores, el menisco se vuelve más blando y menos resistente con el tiempo y puede desgarrarse al realizar actividades normales, a menudo sin que las personas se den cuenta", dijo Constance Chu, profesora y directora del Centro de Preservación Articular en Stanford.

La segunda fuente de dolor de rodilla es la erosión del cartílago en los extremos de los propios huesos, conocida como artritis. Con el tiempo, este desgaste crea una zona calva, casi como un agujero desgastado en una alfombra vieja.

En la práctica, estos dos problemas suelen estar relacionados, dijo Colyvas. Pero extirpar el amortiguador de tu rodilla a menudo es lo último que quieres hacer.

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"Todo el sistema de la rodilla es el problema, no solo una parte", agregó.

En cambio, es mejor preservar la mayor cantidad de menisco y cartílago posible durante el mayor tiempo posible. Un menisco desgastado o una artritis moderada no es inusual para alguien en sus 40 o 50 años.

De aquellos con un desgarro degenerativo de menisco, menos de un 15 por ciento realmente se benefició de la cirugía, según una revisión de 2018. Otros estudios han sugerido que aproximadamente una cuarta parte de los reemplazos de rodilla relacionados con la artritis pueden ser inapropiados.

Un estudio de 146 pacientes publicado la primavera pasada comparó extirpar el menisco desgarrado con una cirugía simulada, y descubrió que la primera no ofreció ningún beneficio a largo plazo. Otro artículo de 2022 encontró que los pacientes enfrentaban un riesgo hasta cinco veces mayor de necesitar eventualmente una cirugía de reemplazo total de rodilla en comparación con aquellos que usaron fisioterapia basada en ejercicios.

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Mejorar la fuerza y la coordinación también puede ser una forma efectiva de posponer una posible cirugía de reemplazo de rodilla, dijo Chu. Las articulaciones de rodilla artificiales generalmente tienen una vida útil de 15 a 20 años, lo que significa que cualquiera que reciba una demasiado joven podría necesitar otra cirugía más adelante.

"El reemplazo de rodilla solo debe hacerse cuando la rodilla de metal y plástico sea realmente mejor que la rodilla que se está reemplazando", dijo. "Ese rara vez es el caso de alguien en sus 40 o 50 años".

La fisioterapia dirigida, por otro lado, puede desarrollar fuerza y movilidad alrededor de tu articulación. Dicho esto, no está garantizado que los enfoques conservadores tengan éxito. Aunque la mayoría de los pacientes en estos días comienzan con fisioterapia, una minoría de pacientes no encuentra alivio y probablemente debería someterse a cirugía, dijo Jeffrey Katz, profesor de cirugía ortopédica en la Facultad de Medicina de Harvard.

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El plan de recuperación de tres meses

La ruta no quirúrgica puede tomar tiempo y debe realizarse bajo la guía de un fisioterapeuta.

"Tenemos que darle al menos un mínimo de seis a ocho semanas" de terapia dirigida, dijo Colyvas. "Si no vemos nada para los tres meses, entonces probablemente no va tan bien".

En esas primeras semanas, no esperes que el dolor y la hinchazón desaparezcan, agregó. El dolor o la molestia leve en la rodilla puede ser parte del proceso de recuperación, aunque no debe ser uno intenso que interfiere con la vida diaria. Piensa en la recuperación en tres fases superpuestas, cada una de unas cuatro a ocho semanas. Así es como suele ser para los pacientes.

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Fase 1: controlar el dolor y la hinchazón

En el primer mes aproximadamente, el objetivo es reducir el dolor y la hinchazón, y restaurar la movilidad de la rodilla (especialmente la capacidad de enderezarla por completo). Este no es el momento de sentarte en el sofá; no hacer nada podría empeorar tus síntomas.

Concéntrate en actividades ligeras, como andar en bicicleta estática, nadar o caminatas cortas, pero no en nada que haga que la rodilla se sienta significativamente peor. Pasa a la siguiente fase cuando la hinchazón mejore y tu rodilla ya no te duela al hacer actividades diarias básicas, incluyendo estar de pie y caminar. Tu rodilla también debería enderezarse por completo sin dolor y doblarse en un grado funcional.

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Fase 2: desarrollar fuerza alrededor de la rodilla

Empieza a trabajar en fortalecer tus cuádriceps, glúteos, músculos de la pantorrilla y caderas. Puedes comenzar con ejercicios más ligeros, como puentes de cadera, aperturas de almejas y elevaciones de pierna recta, y progresar a ejercicios como sentadillas, sentadillas isométricas en la pared o una máquina de prensa de piernas.

Espera que esta fase tome de uno a dos meses, dijo Colyvas, ya que requiere tiempo desarrollar suficiente fuerza para aliviar el estrés en la articulación. Si tus síntomas han disminuido significativamente o se han resuelto, y puedes completar tus actividades diarias y los ejercicios de fortalecimiento sin dolor, es hora de pasar a la siguiente fase.

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Fase 3: regresar a la actividad

Si esperas volver a actividades más extenuantes, comienza a incorporar ejercicios dinámicos, entrenamiento de equilibrio y a desarrollar la capacidad de moverte más rápido.

Al final de este mes, si tus síntomas se han resuelto y la fuerza de tu pierna ha mejorado, si quieres regresar a un deporte --como el tenis, pickleball, baloncesto o esquí-- intenta practicar habilidades específicas del deporte. Por ejemplo, golpea pelotas de tenis y saca sin moverte por la cancha, practica tiros y dribles de baloncesto, o corre/camina 1,6 kilómetros.

El tratamiento exitoso puede hacerte sentir mejor, pero no arreglará la rodilla. Para eso, planea toda una vida de buenos hábitos, incluyendo movimiento regular, entrenamiento de fuerza y evitar el uso excesivo.