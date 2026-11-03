La directora del Icbf defendió la ley de rescate económico y causó controversia: “Todos debemos contribuir según nuestra capacidad”

La directora del Icbf, María Carolina Restrepo, respaldó la ley de rescate ecónomico radicada ante el Congreso de la República (Prensa Abelardo de la Espriella)

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La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), María Carolina Restrepo, defendió la ley de rescate económico presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella y aseguró que el ajuste fiscal debe combinar austeridad estatal, nuevos ingresos y compensaciones para los hogares de menores recursos.

La funcionaria publicó el 2 de noviembre un texto en redes sociales para respaldar el proyecto, que ya inició su trámite en el Congreso: “Todos debemos contribuir según nuestra capacidad. Como Gobierno, tenemos que demostrar austeridad y responder por cada peso”.

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Restrepo afirmó que las cuentas públicas enfrentan un desbalance que no se corrige únicamente con recortes. Según las cifras que citó del Ministerio de Hacienda, el Estado recauda en promedio $29 billones mensuales, mientras sus compromisos superan los $40 billones. En su explicación, comparó la situación con la de una familia que cubre gastos recurrentes con créditos hasta que pierde acceso a financiamiento.

La funcionaria volvió a defender abiertamente la gestión presupuestal del gobierno de Abelardo de la Espriella (@carorestrepocan/X)

En su publicación cuestionó decisiones de endeudamiento de la administración de Gustavo Petro. Mencionó una operación de noviembre de 2022 en la que, según su versión, se reemplazó deuda en dólares con interés anual del 4% por otra con cupón del 8%. El argumento de la directora es que una ampliación de plazos no elimina la obligación ni evita que aumente el costo financiero.

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“El esfuerzo vale la pena. Estamos poniendo las cuentas en orden para proteger los empleos, las empresas y el futuro de las familias colombianas”, aseguró la funcionaria en su cuenta de X.

La funcionaria lanzó pullas en contra de Gustavo Petro (@carorestrepocan/X)

La devolución del IVA

El proyecto propone devolver el 100% del IVA reconocido a cerca de 19 millones de personas y hasta el 50% a otros 16,5 millones. Restrepo indicó que el objetivo inicial es que el giro se haga en un máximo de 15 días, aunque el Gobierno aspira a acortar ese plazo hasta una devolución diaria.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) calcularía el beneficio con base en la factura electrónica vinculada al número de cédula y el Ejecutivo ha dicho que el dinero llegaría directamente a una cuenta o, para quienes no la tengan, mediante envío postal.

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Aunque el nuevo sistema está previsto para 2028, el Gobierno anunció un giro anticipado y estima que el primer pago podría hacerse a más tardar el 20 de diciembre de 2027. Quienes reciben la actual compensación del IVA conservarían ese apoyo durante la transición.

Restrepo sostuvo que cerca de 97 de cada 100 pesos adicionales netos que aportarían los hogares vendrían del 10% de mayores ingresos. En paralelo, el proyecto plantea bajar la tarifa general de renta empresarial del 35% al 33% en 2027 y al 31% desde 2028. Además, establece incentivos para compañías que inviertan y creen empleos, y grava con IVA las compras efectuadas en plataformas internacionales de comercio electrónico.

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Carolina Restrepo se refirió a la devolución del IVA (@carorestrepocan/X)

Reacciones a la publicación de la directora del Icbf

Los comentarios de los ciudadanos no se hicieron esperar y algunos de ellos fueron: “Sanear las finanzas publicas, no debe conllevar a golpear a la clase media, con mas cargas tributarias, medidas como la anunciada por el Mincomercio disminuye el poder adquisitivo, altera la dinámica comercial, no nivela sino que genera un mayor desequilibrio”, y “Las finanzas del Estado no se pueden sanear siempre clavando al pueblo que los eligió, llevan siglos robándose el erario y la justicia alcahuetas no les hace nada. ¡Basta ya! Reducción del Estado en un 60% ¡Sirvegüenzas!”.

Otros mensajes que dejaron en la publicación fueron: “La canasta familiar no debería tocarse. Las iglesias deberían unirse y pagar impuestos”, “Esfuerzo” dice. Esfuerzo de quiénes? Alguien que no tiene para llegar a fin de mes o comer todos los días? y “Muy bonito su discurso, pero no somos tontos, prometieron no subir los impuestos y lo hicieron, dónde está la verdad, solo vendieron ilusiones, en este país no vale elegir a nadie, porque solo son promesas y nadie cumple, y si son los de siempre”.

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El Gobierno propone que cerca del 70% del ajuste recaiga sobre el Estado

El vicepresidente José Manuel Restrepo dijo que la iniciativa busca evitar una recesión y la pérdida de 360.000 empleos. El proyecto contempla que aproximadamente el 70% del ajuste fiscal provenga del sector público, con recortes en contratos, funcionamiento y compras estatales.

Dentro de las medidas planteadas está la reducción del 50% de los contratos de prestación de servicios en 2027 y una disminución del 20% en el gasto salarial para 2028, con excepción de la fuerza pública. El Ejecutivo también prevé revisar más de 250 transferencias y 50 fondos públicos, racionalizar adquisiciones y vender activos improductivos. Salud, educación básica, agua potable y pensiones figuran entre los rubros que el Gobierno asegura que mantendrá protegidos.

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La propuesta, radicada a finales de octubre de 2026, incluye facultades especiales por seis meses para que el presidente pueda fusionar o suprimir entidades. El Ministerio de Hacienda ha señalado que el texto tiene cinco ejes: corrección fiscal, devolución del IVA, fortalecimiento de la salud, estímulos a la inversión y reducción del gasto estatal.

El vicepresidente José Manuel Restrepo afirmó que el 70% del ajuste fiscal recaerá sobre el sector público. (@infopresidencia/X)