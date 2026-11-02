Empezó a caminar en noviembre de 1998 y al fin llegó a casa de mamá

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Después de 28 años en los que cruzó cuatro continentes, Karl Bushby concluyó una caminata de casi 50.000 kilómetros.

¿Dónde termina una caminata de 49.890 kilómetros?

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Para Karl Bushby, concluyó en la casa de su madre en Hull, una ciudad portuaria en la costa este de Inglaterra. Había andado alrededor del mundo durante 28 años.

Bushby, de 56 años, habló ante una multitud en el centro de la ciudad el lunes antes de caminar los últimos kilómetros que le faltaban para ver a su madre, Angela Bushby, quien había decorado su jardín con banderines de la bandera británica del Union Jack y un cartel dándole la bienvenida a su hijo.

Habían pasado décadas desde que Bushby estuvo en su ciudad natal. Comenzó su caminata en Punta Arenas, Chile, en noviembre de 1998, dirigiéndose hacia el norte hasta el estrecho de Bering, el cual cruzó a pie en marzo de 2006. Continuó a través de Asia y Europa.

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En el camino, atravesó algunos de los paisajes más inhóspitos del mundo, como la selva del Darién. Fue detenido y deportado, y se perdió.

Tenía reglas autoimpuestas para la caminata, que incluían que no pisaría el Reino Unido hasta concluir su viaje. Esto dificultó ver a su hijo y a la hija de su hijo, que tiene 12 años, y a quien Bushby no había conocido antes del lunes.

Otra regla era que Bushby no usaría ningún medio de transporte, fuera auto, barco o avión, para viajar. Así que, a fin de poder concluir su viaje, tuvo que cruzar a nado el canal de la Mancha en octubre.

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Llegó a Inglaterra, y arribó el lunes a Hull con su principal escudero: un carrito de golf modificado que ha utilizado para transportar provisiones para acampar, ropa, artículos de aseo personal, comida y agua.

El documentalista Werner Herzog estaba allí para darle la bienvenida a Bushby y a su carrito. La semana pasada, Bushby dijo en las redes sociales que Herzog haría un documental sobre él.

En una conferencia de prensa el lunes, Bushby dijo que se mantendría ocupado durante el próximo año con el documental y un libro que planea escribir.

Antes, sin embargo, tenía que procesar lo que significaba estar de regreso en Hull.

"Es difícil explicar cómo se ha sentido todo eso hoy", dijo Bushby. "Por ahora, todo sigue siendo un gran enredo borroso en mi cabeza".

Amanda Holpuch cubre noticias de última hora y otros temas.