Los demócratas se muestran fuertes antes de la contienda por el Senado, revelan nuevas encuestas

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Los demócratas lideran en Míchigan, Texas, Kansas, Maine y Ohio, tienen una ligera ventaja en Alaska y están prácticamente empatados con los republicanos en Iowa, hallaron nuevas encuestas de The New York Times/Siena.

Los demócratas muestran una ventaja sobre los republicanos en casi todos los siete estados disputados que determinarán qué partido controla el Senado, según el último conjunto de encuestas de The New York Times y la Universidad de Siena antes de las elecciones intermedias en Estados Unidos.

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Las encuestas revelaron que los demócratas tienen una ventaja considerable en Texas, en donde no se ha elegido a un demócrata para el Senado desde 1988, y en Kansas, en donde no se ha elegido a uno desde 1932.

Para obtener la mayoría en el Senado, los demócratas necesitan mantener todos los escaños que ocupan actualmente y ganar al menos cuatro escaños que ahora están en manos de republicanos. Se ha considerado un esfuerzo cuesta arriba debido a que muchos de los escaños que necesitan ganar están en bastiones republicanos.

Sin embargo, las nuevas encuestas ponen a los candidatos demócratas por delante en cinco estados que ahora tienen senadores republicanos y prácticamente empatados en un sexto estado. Llevan la delantera en Kansas, Maine, Ohio y Texas y una estrecha ventaja en Alaska. Están prácticamente empatados en Iowa.

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En Míchigan, el único de los estados disputados más importantes para el Senado que ya está en manos de los demócratas, la encuesta mostró que el candidato demócrata lidera por dos dígitos. (La encuesta se realizó antes de que surgiera una disputa demócrata en Míchigan este fin de semana). Las encuestas no incluyeron a Carolina del Norte, donde las encuestas han encontrado desde hace tiempo que el aspirante demócrata va a la cabeza y los republicanos han recortado su gasto de campaña.

La insatisfacción con el presidente Donald Trump y la frustración por su manejo de la economía están lastrando a los republicanos, según las encuestas. Solo el 38 por ciento de los votantes probables aprobó el desempeño del presidente en los siete estados de la encuesta, un número sorprendentemente bajo dado que Trump había ganado cinco de los estados por dos dígitos hace solo dos años.

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La nueva fuerza demócrata fue impulsada por una mayor confianza en el partido para manejar la economía, el tema que más motivó a los votantes este año. Los demócratas tienen una ventaja de nueve puntos en el tema del costo de vida en los estados disputados, y lideraron en este campo crucial en todos los estados.

Si las encuestas son precisas y estas tendencias se mantienen, los demócratas ganarían el control del Senado.

No obstante, ha habido algunas razones de inquietud para los demócratas: todavía hay algunos votantes indecisos, y los que se decidieron apenas en el último mes favorecieron a los republicanos por un margen de nueve puntos.

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En la contienda por el Senado en Texas, James Talarico, un legislador estatal demócrata, tenía una ventaja de siete puntos sobre Ken Paxton, el fiscal general republicano del estado, un 50 por ciento frente a un 43 por ciento entre los votantes probables. Paxton tenía, por mucho, la peor imagen de cualquier candidato incluido en la encuesta.

En Maine, la senadora Susan Collins, la última senadora republicana que queda en Nueva Inglaterra, está rezagada en su campaña de reelección detrás de Troy Jackson, un exsenador estatal demócrata. Jackson lidera con un 51 por ciento frente a un 45 por ciento entre los votantes probables.

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Las encuestas son imperfectas. Hace seis años, Collins había estado rezagada en todas las encuestas antes de las elecciones, y aún así ganó la reelección con comodidad.

Pero las nuevas encuestas revelaron una serie de señales de alarma para los republicanos, tanto sobre sus candidatos como sobre el entorno político más general.

En todos los estados excepto Maine, el candidato demócrata al Senado fue visto de manera más favorable que el candidato republicano.

Y los votantes probables estaban descontentos con el liderazgo de Trump en general y dijeron que creían que los demócratas harían un mejor trabajo manejando el costo de vida y las guerras extranjeras y haciendo lo que es mejor para la gente.

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Trump ha estado haciendo campaña intensamente en los estados republicanos en un intento de revitalizar a su base de seguidores en las últimas semanas antes del día de las elecciones, pero las encuestas sugieren que el entusiasmo por el presidente está decayendo incluso dentro de su partido. En Ohio, donde el 82 por ciento de los republicanos aprueba al mandatario, la proporción de quienes lo aprueban "fuertemente" ha caído al 51 por ciento, del 63 por ciento que tenía en junio.

Y en una encuesta de Times/Siena de la semana pasada, la contienda por el Senado estaba empatada en Carolina del Sur, de gran mayoría republicana.

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Una ventaja clave para los candidatos demócratas es que están liderando entre los votantes independientes en todos los estados encuestados. Eso incluye Iowa, donde Josh Turek, un legislador estatal demócrata, estaba prácticamente empatado con la representante Ashley Hinson, la candidata republicana.

Las encuestas hallaron que el resurgimiento demócrata fue impulsado por una renovada fuerza entre los votantes más jóvenes y los votantes latinos, así como por la debilidad relativa que tienen los republicanos entre la base del partido de votantes blancos de clase trabajadora.

Trump había logrado avances entre los votantes latinos y los más jóvenes en 2024. Pero este año, los candidatos de su partido al Senado estaban ganando solo alrededor de una cuarta parte de los votantes más jóvenes y latinos.

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La pérdida de confianza en los republicanos en materia económica (y en Trump en particular) ayuda a explicar cómo los demócratas son competitivos en un estado como Kansas. Trump ganó Kansas por el mayor margen de cualquiera de los siete estados encuestados, y el estado no ha elegido a un senador demócrata en casi un siglo. Pero los precios del diésel que subieron después de la guerra en Irán y la decisión del gobierno de eliminar los aranceles de importación sobre la carne de res del extranjero han consternado a los agricultores.

Adam Hamilton, el candidato demócrata y pastor de la iglesia más grande del estado, supera a Roger Marshall, el senador republicano en el cargo, un 49 por ciento frente a un 44 por ciento.

Hamilton también cuenta con el apoyo del 13 por ciento de los republicanos, incluido James Gerety, de 52 años, un miembro retirado de la Guardia Nacional que vive en Meriden, Kansas, quien dijo que pensaba que Hamilton era "mucho más genuino" que Marshall.

"Tenía mis dudas al principio, al ser él un pastor", dijo Gerety, un republicano registrado que más bien se considera un independiente. "Me pongo nervioso cuando la religión se mezcla con la política. Pero Hamilton está tratando de bajar los precios, de sacarnos de esta guerra con Irán. Está tratando de reducir la inflación".

Marshall también ha enfrentado críticas después de que The New York Times informara que demandó a pacientes por deudas médicas impagas, lo que derivó en detenciones en algunos casos.

El Times había hecho encuestas previamente en los siete estados en septiembre. Los demócratas mejoraron en seis de los estados en la encuesta final (Iowa, Kansas, Maine, Míchigan, Ohio y Texas) y perdieron terreno en solo uno (Alaska).

Los votantes blancos de clase trabajadora han sido la columna vertebral de la coalición de Trump. En 2024, ganó un estimado del 66 por ciento de los votantes blancos sin títulos universitarios, según las encuestas a boca de urna y las tendencias de votantes del Times. Ahora, en estos siete estados, los republicanos estaban ganando solo el 56 por ciento de esos votantes.

Los votantes blancos de clase obrera han demostrado ser particularmente difíciles de registrar en las encuestas y el error en las encuestas ha sido antes uno de los más altos en ese grupo demográfico, que es numeroso en los siete estados.

En Míchigan, el único escaño del Senado en la encuesta que actualmente ocupa un demócrata, la encuesta mostró a Abdul El-Sayed liderando por un margen amplio de 11 puntos porcentuales sobre Mike Rogers, un excongresista republicano, quien perdió por poco una contienda para el Senado en 2024.

El-Sayed, que disfruta del combate político como pocos demócratas, ha tenido un desempeño especialmente bueno con los hombres, un grupo que históricamente se ha inclinado por los republicanos. Está compitiendo casi a la par con el grupo, una mejora con respecto a septiembre.

Pero en las primarias demócratas, las encuestas sobreestimaron el empuje de El-Sayed. Y se ha visto envuelto en una amarga disputa pública con su rival de las primarias demócratas, la representante Haley Stevens, quien respaldó a Rogers el domingo en un inusual acercamiento interpartidista que ha dado esperanza a los republicanos. Aún así, El-Sayed lidera por un margen considerable todos los temas de la encuesta, incluida la migración, tradicionalmente un área fuerte de los republicanos.

En Ohio, el exsenador demócrata Sherrod Brown supera al senador republicano Jon Husted, un 49 por ciento frente a un 44 por ciento en una contienda que ha atraído medio millardo de dólares en gastos, con los republicanos gastando 80 millones de dólares más en anuncios, según AdImpact, el servicio de rastreo de anuncios.

En Maine, Jackson, el contendiente demócrata, ha mejorado su imagen desde septiembre, aunque todavía es visto de manera desfavorable en general. Un factor clave es que compite en el estado más demócrata en el mapa de los estados disputados, y sigue siendo mucho más popular que Trump.

En Texas, el 49 por ciento de los votantes probables ve a Talarico favorablemente, mientras que el 39 por ciento lo ve de manera desfavorable, dándole una ventaja de 10 puntos en favorabilidad a pesar de una enorme y muy negativa campaña publicitaria en su contra financiada principalmente por Elon Musk, la persona más rica del mundo.

La imagen de Paxton, el oponente republicano de Talarico, se ha debilitado en los últimos meses. El 54 por ciento de los votantes probables allí ahora lo ven desfavorablemente, mientras que solo el 33 por ciento lo ve favorablemente.

Rey Gonzales, un republicano de 62 años que vive en Houston, dijo que le habían preocupado las acusaciones que llevaron al juicio político de Paxton y los informes de que había sido infiel en su matrimonio. Gonzales, quien dice que votó por Trump en 2016 y 2020 pero no votó en 2024, dice que planea apoyar a Talarico solo porque Paxton le desagrada.

Cuando se le preguntó qué le gustaba de Talarico, su respuesta fue breve: "Nada".

En Alaska, Mary Peltola, la excongresista demócrata que reta al senador Dan Sullivan, ha enfrentado críticas después de que una investigación de The New York Times encontrara que operadores políticos alineados con ella reclutaron a otro candidato, Dan J. Sullivan, para postularse como republicano en la contienda para intentar quitarle votos al titular republicano.

La encuesta se completó en su mayor parte antes de la publicación del reportaje. Aún así, Peltola fue la única demócrata en este conjunto de encuestas en perder terreno desde una encuesta anterior del Times/Siena. La encuesta la encontró con una ventaja estrecha sobre Sullivan, un 48 por ciento frente a un 46 por ciento.

Sophia June colaboró con reportería.

Shane Goldmacher es corresponsal político nacional del Times.

Ruth Igielnik es editora de encuestas del Times; se encarga de realizar encuestas, analizarlas e informar sobre los resultados.

Sophia June colaboró con reportería.