Lo que hay que saber sobre el avión que se estrelló en Florida en el que murieron 9 personas

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Un avión privado se desplomó el domingo en una zona residencial de Florida. Todos a bordo murieron. Las autoridades no divulgaron de inmediato información sobre las víctimas.

Las autoridades están investigando por qué un avión privado que transportaba a nueve personas cayó el domingo por la tarde, descendiendo a una velocidad de poco más 6000 metros por minuto antes de estrellarse contra una carretera a las afueras de Palm Beach, Florida.

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Todas las personas a bordo murieron, dijeron las autoridades. No han divulgado información sobre las víctimas. Una de las pilotos era una aviadora de 20 años llamada Nathalia Filgueiras, según informó su madre, Camila Corteleti.

El avión, un Learjet 60, viajaba de Austin, Texas, al Aeropuerto de North Eleuthera en las Bahamas cuando se estrelló en una zona residencial. El vecindario quedó cubierto de escombros y las autoridades tuvieron que evacuar a cientos de residentes.

Esto es lo que sabemos.

¿Qué pasó?

El tráfico de radio entre la piloto y el control de tráfico aéreo en Miami indicó que el avión estaba encontrando "hielo ligero y transparente que es manejable" el domingo por la tarde, así como "turbulencia moderada".

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La piloto preguntó si podía ascender a unos 11.277 metros, presumiblemente para volar por encima del aire turbulento. Pero momentos después, declaró "mayday" a los controladores de tráfico aéreo e indicó una emergencia potencialmente mortal.

El avión estaba "descendiendo 6096 metros por minuto", gritó.

"Nos vamos a estrellar", agregó.

En una conferencia de prensa el domingo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que las imágenes del choque, capturadas por cámaras de tablero de auto, mostraban lo que "parecía un misil cayendo".

La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por su sigla en inglés) dijeron que investigarían. La NTSB programó una conferencia de prensa para el lunes.

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Funcionarios locales dijeron el domingo que estaban evacuando a unos 600 residentes en la pequeña comunidad de casas rodantes cerca de la zona de impacto, donde pedazos de metal humeante provocaron pequeños incendios.

Nadie en tierra resultó herido, dijeron los funcionarios.

¿Qué dicen los expertos?

La causa del choque no quedó clara de inmediato. Los expertos en seguridad de la aviación estaban estudiando pistas como la rápida pérdida de altitud del avión y la mención de hielo por parte de la piloto.

La piloto estaba indicando que el "avión era incontrolable", dijo Steven Arroyo, un capitán jubilado de United Airlines que escuchó una grabación de audio de la conversación de la piloto con los controladores de tráfico aéreo.

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Mary Schiavo, abogada de aviación y exinspectora general del Departamento de Transporte, dijo que la acumulación de hielo en las alas de un avión podría alterar el flujo de aire y reducir la sustentación. Eso podría ser congruente con la forma en que el avión cayó del cielo tan repentinamente.

"La acumulación de hielo puede ser tan grave que puede superar y hacer entrar en pérdida al avión", dijo Schiavo, quien revisó los datos de vuelo disponibles al público y videos publicados en las redes sociales.

"Ese es un avión que no está descendiendo, sino un avión que está cayendo", dijo.

¿Qué vieron los testigos?

Esteban Ruiz, residente de la comunidad de casas rodantes cerca del lugar del choque, dijo que había estado descansando el domingo por la tarde cuando escuchó un ruido fuerte.

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"Pensé que tal vez era un relámpago", dijo, y agregó que también escuchó lo que pensó que era lluvia sobre su techo. En realidad, eran escombros de metal del avión o de su impacto. Ruiz dijo que salió corriendo y vio una escena caótica y un cráter en el suelo.

Stephanie Platts, que también vivía cerca del lugar del choque, dijo que había estado sentada en su patio con familiares cuando escuchó lo que sonó como un choque automovilístico. Platts dijo que su casa rodante se incendió, a causa de los escombros que salieron volando.

Los vecinos intentaron ayudarla a apagar las llamas. Dijo que vio restos humanos esparcidos a su alrededor.

"Todo estaba envuelto en llamas", dijo Platts, "y luego, después de las llamas, fue como lluvia de metal".

Bernard Mokam cubre noticias de última hora.

Christina Morales es reportera nacional del Times.