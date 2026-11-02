Irán reabriría el estrecho de Ormuz si llega a un acuerdo con EE. UU.

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"Si se aceptan y se implementan las demandas legítimas de Irán, sería posible poner en marcha todo el plan en dos días", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní. "Depende totalmente de la voluntad y decisión de Washington".

Irán está dispuesto a reabrir el estrecho de Ormuz en dos días si Estados Unidos accede a una serie de demandas, señaló su Ministerio de Relaciones Exteriores el lunes, luego de una semana de negociaciones intensificadas para evitar un regreso a la guerra.

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Una delegación catarí encabezada por Ali Al Thawadi, un alto funcionario catarí, llegó a Teherán el lunes por la noche para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi y continuar las conversaciones con el fin de lograr un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, según dos diplomáticos informados sobre la visita.

El viaje a Teherán, la capital iraní, se produjo después de múltiples rondas de conversaciones entre funcionarios cataríes e iraníes en Irán y Catar durante la semana pasada.

Las demandas de Irán, que incluyen que el gobierno de Trump levante las sanciones sobre este país y libere miles de millones de dólares en activos iraníes congelados, han parecido difíciles de aceptar para Washington.

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El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, hizo estas declaraciones horas después de que el presidente Donald Trump dijera en un mitin de campaña que si las dos partes no lograban llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, él podría terminar por decidir darle a Irán "el garrote".

Irán cerró el estrecho de Ormuz, una vía fluvial vital para el transporte de petróleo y gas en el golfo Pérsico, después de que fuerzas estadounidenses e israelíes atacaran el país en febrero. Esa medida agitó los mercados energéticos y continúa sacudiendo la economía mundial.

Funcionarios militares estadounidenses e israelíes han estado elaborando planes para reanudar los ataques contra Irán después de las elecciones intermedias de Estados Unidos que se llevarán a cabo esta semana. Los líderes iraníes han advertido que si el país fuera atacado de nuevo sus fuerzas ampliarían su rango de objetivos, y ahora están considerando públicamente retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear, que prohíbe el desarrollo de un arma nuclear.

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Ante la retórica cada vez más beligerante de Irán y Estados Unidos, los mediadores de Catar han intensificado sus esfuerzos para negociar un acuerdo de última hora entre ambos países.

En días recientes, funcionarios iraníes han señalado que esas negociaciones han logrado cierto progreso, aunque Baghaei recalcó que no se encontraban en un punto en el que los negociadores iraníes estuvieran preparados para mantener conversaciones directas con sus homólogos estadounidenses.

"Si se aceptan y se implementan las demandas legítimas de Irán, sería posible poner en marcha todo el plan en dos días, restaurar la seguridad en el estrecho de Ormuz e iniciar el proceso de negociación", dijo Baghaei a los periodistas el lunes. "La realización de esto depende totalmente de la voluntad y decisión de Washington".

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El precio de referencia mundial del petróleo, al parecer en respuesta al posible progreso en las conversaciones, disminuyó alrededor de un 8 por ciento el lunes a unos 104 dólares por barril.

Aun así, las condiciones siguen siendo peligrosas en el estrecho de Ormuz. Más de 35 barcos fueron atacados en octubre, más que en cualquier otro mes desde que comenzó la guerra.

En septiembre, Irán propuso un acuerdo por fases para reabrir el estrecho, en el que los países en guerra se turnarían para hacer concesiones, culminando con la garantía de Teherán de un paso seguro por el estrecho, mientras que Washington levantaría un bloqueo naval a los puertos de Irán.

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Después de esa fase inicial, Irán propuso que las dos partes podrían empezar a negociar un acuerdo de paz integral que reiniciaría las conversaciones sobre su programa de enriquecimiento nuclear. Los funcionarios estadounidenses rechazaron esta propuesta, y dijeron que Irán debía comprometerse a hacer concesiones nucleares antes.

Los mediadores cataríes han logrado revivir las negociaciones durante las últimas semanas, acelerando inicialmente la implementación de la fase inicial a cinco días, y más recientemente condensándola a dos días, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, a la cadena Al Jazeera el sábado.

Araghchi no mencionó concesiones nucleares. En una entrevista televisada el sábado, uno de los funcionarios que lidera las conversaciones, Mohsen Rezaei, el asesor de seguridad nacional de Irán, dijo que las negociaciones nucleares podrían comenzar solo después de que Washington hubiera cumplido las condiciones iraníes.

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Junto con las demandas relacionadas con las sanciones y los activos congelados, Araghchi dijo en su entrevista que Estados Unidos también tendría que reconocer un acuerdo entre Omán e Irán para administrar el paso por el estrecho en el futuro.

Al mismo tiempo, Rezaei dijo que una carta reciente que le envió el vicepresidente JD Vance sobre las negociaciones había mostrado un cambio de tono hacia Irán, lo que el funcionario iraní calificó de "buena señal".

Aunque los líderes del golfo Pérsico tienen puestas sus esperanzas en una solución diplomática, están "preparados para lo peor", dijo Anwar Gargash, el asesor diplomático del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, en la conferencia de seguridad del Diálogo de Manama durante el fin de semana. Hay mucho en juego en las negociaciones, particularmente para los países árabes del Golfo, que fueron golpeados por ataques de drones y misiles iraníes en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel.

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"Las reglas de la lógica nos dicen que la postura iraní y la estadounidense están muy alejadas", dijo Gargash en la conferencia en Baréin. "Si estas posiciones no se concilian, entonces tenemos que preocuparnos por lo peor".

Los funcionarios iraníes han recalcado repetidamente que sospechan que las conversaciones podrían desmoronarse. En su conferencia de prensa del lunes, Baghaei dijo que Estados Unidos e Israel habían atacado a Irán en junio de 2025 poco después de que los funcionarios iraníes hubieran mantenido negociaciones con Washington.

La postura actual de Trump sigue siendo ambigua. El domingo, dijo a los periodistas que había tenido una "buena charla" con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante el fin de semana, que incluyó una conversación sobre la guerra.

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"La única razón por la que no hemos terminado con Irán es que quiero ser amable; quiero intentar salvar todas esas vidas si puedo", dijo en un mitin de campaña en Iowa más tarde el domingo. "Pero en algún momento vamos a tener que darles el garrote".

Ismaeel Naar colaboró con reportería.

Erika Solomon es la jefa del buró del Times para Irán e Irak.

Adam Rasgon es reportero del Times en Jerusalén y cubre asuntos israelíes y palestinos.

Vivian Nereim es la reportera principal para el Times en la cobertura de los países de la península arábiga. Radica en Riad, Arabia Saudita.

Ismaeel Naar colaboró con reportería.