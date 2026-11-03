Hablamos con 28.000 votantes y surgieron algunos temas claros

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Nuestras encuestas sugieren que la economía es el mayor motivador de las decisiones de los votantes en estas elecciones intermedias y que los demócratas generan más confianza para arreglar las cosas.

En el periodo previo al día de las elecciones, la gente ha recurrido a las encuestas en busca de indicios sobre cómo podría desarrollarse la contienda por el control del Congreso. Pero más allá de la carrera electoral, las encuestas de este otoño han enviado algunos mensajes claros sobre lo que les importa a los votantes.

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Este año, la encuesta del Times/Siena realizó casi cuatro millones de llamadas telefónicas a 1,6 millones de votantes, completando más de 28.000 entrevistas. El martes descubriremos qué tan precisas fueron las encuestas de nuestro equipo y de otras encuestadoras en todo el país, pero hay temas en los que las opiniones de los votantes son lo suficientemente consistentes como para que la ventaja se extienda mucho más allá del margen de error. Esos temas ayudan a arrojar luz sobre el entorno político actual y las motivaciones detrás de varias decisiones de las elecciones intermedias.

Es la economía

Las encuestas han mostrado de manera consistente que el tema principal para los votantes este año es la economía. Cada encuesta del Times/Siena realizada en 2026 ha encontrado que los votantes la mencionan como su principal motivación.

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La economía también fue un tema principal en las elecciones presidenciales de 2024, pero a diferencia de los últimos años, esta vez los votantes están depositando su confianza en los demócratas. A nivel nacional, prefieren que los demócratas se encarguen de la economía en lugar de los republicanos por ocho puntos porcentuales. El cambio supone un giro respecto a la situación de hace apenas dos años, cuando Donald Trump tenía ventaja por seis puntos sobre Kamala Harris en este tema.

En los siete estados incluidos en nuestra última encuesta final en los estados disputados, seis de los cuales Trump ganó en 2024, los votantes se mostraron nueve puntos porcentuales más propensos a decir que confiaban en los demócratas para manejar el costo de vida. En Kansas y Texas, ambos estados que el presidente ganó por dos dígitos en 2024, los demócratas también mantuvieron una ventaja de nueve puntos en el tema.

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Trump es profundamente impopular, pero tiene una base confiable

Independientemente del resultado de las elecciones del martes, una cosa está clara: los votantes están frustrados con Trump. El índice de desaprobación del presidente se sitúa en el 60 por ciento a nivel nacional, según el rastreador de aprobación presidencial de The New York Times.

El índice de aprobación de Trump por su manejo de la economía ha caído del 43 por ciento del año pasado al 35 por ciento. Ha bajado entre hombres y mujeres; votantes blancos, negros e hispanos; demócratas, independientes y, en menor medida, republicanos.

Una gran mayoría de los republicanos, sin embargo, siguen siendo partidarios leales. Más del 80 por ciento de los republicanos en la última encuesta del Times/Siena dijo que aprobaban el desempeño en el cargo del presidente. No hay señales de un éxodo masivo de republicanos.

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Los demócratas tampoco son especialmente populares

Se espera que los demócratas tengan un año fuerte, pero las encuestas muestran que el partido no debería tomar eso como una señal positiva para su marca política.

Solo el 28 por ciento de los votantes dijeron que estaban satisfechos con el Partido Demócrata en una encuesta del Times/Siena del mes pasado, en comparación con el 36 por ciento que dijeron lo mismo sobre el Partido Republicano.

La dinámica se puede ver de manera más aguda en Texas, donde una encuesta de CNN/SSRS encontró que James Talarico, el candidato demócrata, lideraba la contienda por el Senado por seis puntos porcentuales en un estado donde era más popular que el partido que lo nominó. Tenía una favorabilidad positiva (un 44 por ciento favorable, un 43 por ciento desfavorable) entre los probables votantes, mientras que el Partido Demócrata en Texas tenía índices decididamente negativos (un 36 por ciento favorable, un 56 por ciento desfavorable).

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La migración disminuye como prioridad

Durante los últimos dos años, en algunas ocasiones, las medidas enérgicas contra la migración han dominado los titulares. Pero solo el 10 por ciento de los votantes mencionaron la migración como el tema principal que motiva su voto este año, por debajo del 15 por ciento en 2024, y en su mayoría son los republicanos quienes lo citan como un problema.

La confianza en el tema también ha cambiado de manos. Los votantes ahora les dan a los demócratas una ventaja de cuatro puntos en la confianza para manejar la migración, luego de que Trump tuviera una ventaja de 11 puntos en el tema en 2024.

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Los candidatos individuales importan

Se ha demostrado que los sentimientos de los votantes sobre los candidatos individuales, no solo sobre sus partidos políticos, importan muchísimo.

En Carolina del Sur, una reciente encuesta del Times/Siena encontró que la contienda estaba prácticamente empatada entre la senadora Darline Graham y Annie Andrews en un estado que Trump ganó por aproximadamente 18 puntos porcentuales en 2024. La calidad de las candidatas ha parecido desempeñar un papel importante en hacer que la contienda sea tan reñida.

La encuesta encontró que los partidarios de Andrews, la demócrata, dijeron que sus principales razones para apoyarla estaban relacionadas con opiniones positivas sobre sus políticas o su carácter (y opiniones negativas sobre Graham). Para Graham, la republicana designada para el escaño después de que su hermano, Lindsey Graham, muriera este año, la razón principal de los votantes para apoyarla fue ayudar al Partido Republicano. Menos de la mitad citó sus políticas.

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Ruth Igielnik es editora de encuestas del Times que conduce encuestas y analiza y reporta sobre los resultados.