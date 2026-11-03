Qué pasará con la hija de José Eduardo Derbez tras la separación: Paola Dalay ventila el acuerdo al que llegaron.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay acordaron que su hija Tessa, de dos años, viva con su madre tras la mudanza de esta a un nuevo departamento, sin calendario fijo de visitas para el padre, según reveló la influencer en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

El acuerdo surge días después de que la expareja confirmara públicamente su separación, este 1 de noviembre, mediante un video conjunto en redes sociales. Dalay precisó que la ruptura en realidad ocurrió hace aproximadamente cinco meses, aunque decidieron mantenerla en privado hasta ahora.

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El anuncio de la separación se da en el contexto de la confirmación de la nueva relación sentimental de Paola Dalay con el futbolista César Romo, la cual se habría dado tras la ruptura con el actor, según contó la propia influencer.

Tessa vivirá con Paola Dalay, pero de momento permanece con José Eduardo Derbez

Paola Dalay y su hija Tessa reposan juntas sobre una cama con almohadas y sábanas claras. (@paodalay_2203)

La creadora de contenido explicó que Tessa tendrá su residencia habitual con ella una vez que termine de acondicionar el departamento al que se mudó hace tres meses. “Ahorita Tessa está viviendo con José Eduardo porque como yo me estoy cambiando de departamento, es complicado y lleva tiempo poner una casa en orden para que llegue Tessa, pero en cuanto esté todo acomodado, Tessa va a vivir conmigo”, explicó.

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Paola Dalay no precisó una fecha para concluir la mudanza ni el día exacto en que la menor se integrará a la nueva vivienda. Tampoco mencionó desacuerdos con el actor respecto a esta decisión temporal.

Paola Dalay niega conflictos legales con José Eduardo Derbez por su hija

La pareja descartó establecer un régimen de visitas con días u horarios determinados. Paola Dalay detalló que buscan que José Eduardo Derbez pueda ver a la niña sin restricciones previamente definidas. “Tenemos un acuerdo de, tú la vas a ver y la vas a visitar cuando tú quieras, te la puedes llevar cuando tú quieras, no tenemos días; no queremos poner ese tipo de cosas”, señaló.

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José Eduardo Derbez sostiene en brazos a su hija Tessa en el asiento trasero de un automóvil. (@jose_eduardo92)

Este esquema de crianza compartida, sin convenio legal de custodia revelado públicamente, también explica por qué ambos continuarán apareciendo juntos en ciertas ocasiones pese a haber terminado su relación sentimental.

Paola Dalay descarta disputa por la custodia de Tessa

Ante los comentarios en redes sociales que especulaban con que el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo buscaría quedarse con la custodia de Tessa, la influencer fue tajante: “José Eduardo no me la va a quitar, porque he visto comentarios ahí de que José Eduardo me la va a quitar y no, no me la va a quitar”.

Paola Dalay reconoció que todavía no existen acuerdos específicos sobre la relación que tendrá la menor con las futuras parejas de ambos padres. Tampoco detalló convenios sobre la distribución de responsabilidades económicas relacionadas con el cuidado de Tessa.

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La pareja asistió a la alfombra roja de Hotel todo incluido en medio de rumores de rompimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

José Eduardo Derbez confirma que la crisis venía de meses atrás

En entrevista con el medio digital El Junket, José Eduardo Derbez reconoció que la pareja atravesaba una etapa complicada antes de la ruptura. “En ese tiempo estábamos obviamente tomando distancia y viendo qué se podía solucionar, pero pues no, no se solucionó”, admitió el actor, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

El actor insistió en que actualmente mantienen una buena relación. “Pero estamos muy bien y aparte somos muy amigos y nos llevamos muy bien”, afirmó, según declaraciones retomadas por el programa Hoy.

Victoria Ruffo, por su parte, pidió a los reporteros cuidar a Tessa y evitar involucrarla en la cobertura mediática de la separación, luego de enterarse de la noticia a través de los medios y no de su hijo directamente.

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El actor José Eduardo Derbez asiste acompañado por Paola Dalay en medio de rumores de separación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paola Dalay también confirmó, en la misma entrevista con Infante, que mantiene un acercamiento sentimental con el futbolista César Romo, surgido después de haber terminado con Derbez. Negó que la ruptura se debiera a una infidelidad por alguna de las dos partes.

¿Qué se sabe sobre la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

En el video que compartieron ambos en redes sociales, Paola Dalay explicó que la decisión no fue reciente: “No es algo de ahorita, es algo que ya lleva un tiempecito, pero no nos sentíamos listos para decirlo”. Ambos descartaron infidelidad o terceras personas como causa de la ruptura.

José Eduardo añadió que el motivo principal para hacerlo público fue su hija: “Lo más importante de todo esto es por nuestra hija Tessa, a la cual amamos profundamente los dos y por la cual siempre vamos a estar unidos”.

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(Foto: IG @paodalay_2203)

En conversación con medios, el actor fue más específico sobre el desgaste de la relación: “Hay momentos de subir y bajar de una relación, y aquí tocó bajar. En ese tiempo estábamos tomando distancia y viendo qué se podía solucionar, pero no se solucionó claramente.”

Reconoció que los rumores de crisis que circulaban meses atrás ya eran reales, aunque en su momento ambos los negaron porque todavía intentaban arreglar las cosas.