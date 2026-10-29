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EE. UU. expulsa a un diplomático cubano tras un enfrentamiento a gritos en la ONU

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Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han aumentado mientras el gobierno de Trump intenta obligar al gobierno comunista de la isla a realizar cambios drásticos.

El gobierno de Donald Trump expulsó a un diplomático cubano de Estados Unidos el miércoles, un día después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba y el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Michael Waltz, protagonizaran una acalorada discusión a gritos en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

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El Departamento de Estado dijo que informó a la misión de Cuba ante la ONU que su primer secretario, Richard Tur de la Concepción, "no es bienvenido" en Estados Unidos después de que el cubano le diera un manotazo al teléfono de un funcionario estadounidense que lo estaba filmando de cerca en la sala principal de la ONU.

El miércoles, Waltz acusó a Tur de la Concepción en redes sociales de "agredir" al estadounidense. Más tarde le dijo a Fox News que el funcionario cubano estaría "en un vuelo de regreso a La Habana y fuera de este país hoy".

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La inusual hostilidad en el recinto, normalmente sobrio, se produjo en un momento de tensión renovada entre Cuba y Estados Unidos. El gobierno de Trump está aplicando una intensa presión sobre el gobierno comunista de Cuba, con la esperanza de obligarlo a realizar cambios drásticos y, posiblemente, incluso a colapsar.

El secretario de Estado Marco Rubio pidió recientemente a los cubanos que colaboraran con la CIA en contra de su gobierno. Y el presidente Trump les dijo a los votantes en un reciente mitin de campaña en Florida que las fuerzas estadounidenses podrían "encargarse de Cuba" en su camino de regreso de Irán.

El drama comenzó el martes, cuando Waltz habló en contra de una resolución que pedía el fin del prolongado embargo económico de Estados Unidos contra la isla.

Cuando hablaba desde el podio, Waltz acusó a los líderes de Cuba de represión, corrupción y enriquecimiento personal. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, y otros miembros de la delegación del país comenzaron a golpear sus escritorios y a exigir mociones de orden. Finalmente se acercaron a la tribuna, a escasos metros de Waltz, quien interrumpió su discurso para reprenderlos.

"¡Atrás! ¡Atrás!", espetó Waltz. "Esto no es La Habana. No me van a intimidar. ¿Entienden con quién están tratando? ¡Esto es Estados Unidos!".

Poco después de que el presidente de la sesión pausara el procedimiento, los cubanos regresaron a sus lugares. Luego se le concedió tiempo a Rodríguez para responder a Waltz, a quien acusó de ser un mentiroso. En algún momento durante o después de esa secuencia, Tur de la Concepción tuvo un altercado con un funcionario estadounidense que fue captado en video y publicado en X por Waltz.

El video mostraba a Tur de la Concepción parado junto a un costado de la tribuna, apartando de un manotazo el teléfono del funcionario estadounidense de la ONU.

Cuando se acercó un miembro del personal de la ONU, se oyó a Tur de la Concepción protestar porque el estadounidense estaba "violando mi espacio personal". Luego, el miembro del personal escoltó a Tur de la Concepción fuera de la zona, sin que este opusiera resistencia.

Waltz denunció en X que Tur de la Concepción había estado "intentando intimidar al personal de la ONU" para que apagaran su micrófono "para silenciarme después de que expuse al régimen ante los ojos del mundo".

En una carta dirigida a la oficina del secretario general de la ONU, el embajador de Cuba ante el organismo protestó formalmente por el episodio, insistiendo en que el estadounidense que estaba filmando había hostigado a Tur de la Concepción.

La resolución que pide el fin del embargo estadounidense se ha convertido en una tradición anual en la Organización de Naciones Unidas. Incluso muchos países que critican a Cuba se oponen a las sanciones de Estados Unidos a la isla, diciendo que perjudican indebidamente al pueblo cubano y han logrado poco en el transcurso de muchas décadas.

El gobierno de Trump presionó agresivamente para impedir que se aprobara la medida no vinculante este año, limitándola a 130 votos a favor, una reducción frente a los 165 votos de hace un año.

Ese total marcó el nivel más bajo en 20 años, según la oficina de noticias de la ONU, que dice que el apoyo alcanzó un máximo de 191 votos en 2015 y 2017. Solo 59 países respaldaron la resolución cuando se propuso por primera vez en 1992.

Michael Crowley cubre el Departamento de Estado de EE. UU. y política exterior para el Times. Ha reportado desde una treintena de países y con frecuencia viaja con el secretario de Estado.

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