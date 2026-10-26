Pon a trabajar a los agentes de IA con estas 5 tareas de alto impacto

When you start using Meta’s Muse and OpenAI’s dots for these tasks — like applying for jobs and booking hard-to-get restaurant tables — you may never go back. (Sisi Yu/The New York Times) — FOR EDITORIAL USE ONLY WITH NYT STORY SLUGGED TECH FIX BY BRIAN X. CHEN FOR OCT. 25, 2026. ALL OTHER USE PROHIBITED —

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Desde su lanzamiento el mes pasado, Muse de Meta, el asistente con inteligencia artificial que realiza tareas en nombre del usuario, ha sido la aplicación móvil más descargada. OpenAI, el creador de ChatGPT, ha respondido con un competidor llamado Dots, un asistente similar que cuesta 100 dólares al mes.

Bienvenidos a la era de los agentes, asistentes digitales que utilizan nuestros dispositivos por nosotros. Aunque comparten muchas similitudes con los chatbots, los agentes como Muse y Dots tienen un propósito diferente. Los chatbots principalmente brindan respuestas a preguntas. Los agentes son en esencia bots con su propia computadora y navegador web, por lo tanto, pueden hacer cosas más complicadas como aplicar para un empleo, reservar mesas en restaurantes y enviar correos electrónicos.

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Este concepto tal vez te suene familiar. Hace más de una década, empresas tecnológicas como Amazon, Apple y Google intentaron ofrecer asistentes virtuales a los que se les podía pedir que hicieran cosas como pedir un Uber o pedir comida para llevar. Sin embargo, esta idea nunca tuvo éxito entre los usuarios: la tecnología era tan lenta y torpe que a la gente le resultaba más fácil encargarse de las tareas por sí misma.

Los agentes modernos de IA como Muse y Dots son mucho más flexibles y eficientes; tanto que con el tiempo, delegar ciertos tipos de tareas rutinarias y repetitivas a estos agentes podría convertirse en la norma. Anthropic, la empresa creadora del chatbot Claude, anunció el miércoles que estaba probando un agente similar llamado Duet.

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(El New York Times ha demandado a OpenAI y Microsoft, alegando violación de derechos de autor de contenido noticioso relacionado con sistemas de IA. Las dos empresas han negado las acusaciones de la demanda.)

Para ilustrar esto, probé el agente Dots de OpenAI junto con Muse durante las últimas dos semanas para elaborar una lista de tareas difíciles de realizar. Me sorprendió gratamente haber logrado hacer una reservación en uno de los restaurantes más exclusivos del país. También les pedí a los agentes que buscaran empleo para mi exniñera y que planificaran los almuerzos escolares para mi hijo pequeño.

Así es como me fue.

Configuración inicial

Dots de OpenAI es una función que forma parte de ChatGPT. Para activarla, debes suscribirte al plan denominado ChatGPT Pro 100, pagar 100 dólares y luego hacer clic en un botón para configurar el agente Dots. A partir de ahí, puedes dar un nombre a tu agente --yo le puse el de mi golden retriever, Homer-- y conectar al agente a diferentes aplicaciones, como Gmail.

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Para configurar Muse, hay que descargar la aplicación gratuita de Muse de la tienda de aplicaciones de Google o Apple y después crear una cuenta gratuita. A mi agente lo nombré Momo, en honor a mi difunto labrador.

Una advertencia al usar los agentes: da acceso solo a las aplicaciones y a los datos que te sientas cómodo compartiendo con un gigante tecnológico. Esto se debe a que la información personal la podrían revisar las empresas tecnológicas y utilizarla para mejorar sus productos. Tomando esto en cuenta, conecté una cuenta de Gmail que uso únicamente para compras.

Lo que más destaca de los agentes de IA es que pueden trabajar para ti las 24 horas del día. Para familiarizarte con Muse y Dots, prueba estas cinco tareas que automatizan trabajos que normalmente serían tediosos de hacer por tu cuenta.

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1. Programar una reservación en un restaurante

Reservar una mesa en un restaurante suele ser fácil, pero puede resultar más complicado en restaurantes muy solicitados. Sun Moon Studio, un restaurante de alta cocina en Oakland, California, con una estrella Michelin, es un ejemplo. Solo cuenta con 12 lugares y si intentas reservar para el mediodía de un fin de semana, muestra mesas disponibles con varias semanas de anticipación. Cada vez que intentaba reservar una mesa allí, todos los lugares los ocupaba de inmediato alguien más.

Entonces, ¿por qué no pedirle a un bot que se siente frente a una computadora y espere a que se liberen las mesas?

Les expliqué a Muse y a Dots que conseguir una mesa en Sun Moon Studio era muy complicado y que podían reservar cualquier mesa que quedara disponible. Ambos lo intentaron y fracasaron una y otra vez. Después, la semana pasada, Dots me envió un mensaje con buenas noticias: había logrado llegar a la pantalla de confirmación para reservar una mesa a finales de noviembre.

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La alta cocina no es para todos, pero puedes usar este ejemplo para otros artículos codiciados que salen a la venta en momentos específicos, como boletos para conciertos y eventos deportivos, tenis, consolas de videojuegos y teléfonos inteligentes. Un bot podría darte una ventaja.

2. Obtén un plan de entrenamiento al llegar al gimnasio

Cada vez que voy a mi gimnasio de escalada, dedico unos minutos a planificar mi entrenamiento antes de empezar. Es un ritual repetitivo que me ayuda a llevar un registro de mi progreso y a esforzarme por alcanzar mis metas.

Este mes, intenté pedirles a los agentes que automatizaran esta tarea. Escribí: "Cada vez que llegue al gimnasio de escalada, envíenme un plan de entrenamiento con base en mis objetivos del día".

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Dots se negó a hacerlo porque no tiene la capacidad de activar acciones basadas en mi ubicación en tiempo real, pero Muse sí estuvo dispuesto a hacerlo. Tan pronto como entré al gimnasio de escalada, me envió un mensaje con el plan de entrenamiento para el día.

Usa la imaginación para adaptar este ejemplo a tu propia situación, como recibir una lista de compras con tus productos favoritos en cuanto llegues a Costco o una lista de tareas pendientes al llegar a la oficina.

3. Aplica para un empleo más rápido

Recientemente, recordé lo agotador que es el proceso de búsqueda de empleo cuando ayudé a mi exniñera, a quien no le gusta la tecnología, a buscar una nueva familia con la cual trabajar. Respondí a docenas de anuncios en línea que buscaban niñeras con el mismo texto copiado y pegado recomendando a mi niñera, cambiando algunas palabras para adaptarme directamente a cada oferta de trabajo.

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Me sentí aliviado cuando Muse y Dots llegaron para acelerar este proceso tan tedioso. Les di instrucciones a cada agente para que buscaran nuevas ofertas de trabajo todos los días en un sitio web que conecta a padres con cuidadores y para que respondieran automáticamente a cada publicación relevante para recomendar a mi niñera usando el texto que yo había escrito para ella.

Dots se atascó con esta tarea porque seguía encontrando fallas en su navegador web. Pero el otro día, mientras cargaba las compras en mi auto, Muse respondió a ocho anuncios de trabajo. En menos de una hora, recibí dos respuestas de padres impacientes que querían conocer a mi niñera.

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4. Planificación diaria de comidas

Como padre, planificar las comidas de toda la semana para el almuerzo de una niña pequeña, junto con la cena para la familia, ocupa una parte importante de mi capacidad mental. Los chatbots eran un poco útiles para generar listas de comidas para la semana, pero Muse y Dots se adaptan mejor a los detalles diarios de la planificación de comidas porque pueden enviarte un mensaje cada mañana con un plan.

Les dije a los agentes qué le gusta comer a mi hija en la escuela y qué me gusta cocinar para la cena. También mencioné los alimentos que tenía actualmente en el refrigerador y les pedí que me enviaran un mensaje todos los días a las 7 a. m. con sugerencias de comidas para el almuerzo de mi hija y la cena de la familia.

El otro día, Muse sugirió un sándwich de queso a la parrilla y fresas para el almuerzo de mi hija y estofado de res para la cena. Dots sugirió fideos con mantequilla y pollo deshebrado para el almuerzo de mi hija y casualmente sugirió la misma cena. Seguí sus recomendaciones.

5. Negociar el precio de los productos

Necesitaba llantas nuevas para mi auto, pero en lugar de leer reseñas de llantas de alta calidad e intentar encontrar el mejor precio, les pedí a Muse y a Dots que hicieran la investigación y que después se comunicaran con una tienda de llantas cercana para que igualaran el precio más bajo en línea. Ambos agentes encontraron una oferta en un juego de llantas Michelin de primera categoría que costaba 80 dólares menos que el precio de la tienda de llantas. Luego llenaron un formulario en el sitio web de la tienda de llantas para solicitar que igualaran el precio.

Para cuando regresé a casa después de pasear a mis perros, me encantó ver dos correos electrónicos de la tienda de llantas confirmando que igualarían el precio más bajo.

Conclusión

Por ahora, usar Muse es una decisión obvia, considerando el costo mensual de 100 dólares de Dots y la capacidad superior de Muse.

Alexander Embiricos, jefe de productos empresariales de OpenAI, dijo en una entrevista que la empresa había diseñado en un inicio Dots para manejar tareas mucho más complejas --como ayudar a un trabajador independiente a administrar un negocio-- que las tareas cotidianas con las que lo probé. Agregó que la empresa esperaba que Dots pudiera ser gratuito en algún momento, después de probar la tecnología con usuarios de pago.

Incluso antes de eso, parece que hemos llegado a un punto de inflexión con la IA. Con cada uno de los experimentos mencionados, me preguntaba: "¿Por qué volvería a hacer esto como lo hacía antes?".

Cuando empiezas a usar "Muse" de Meta y "Dots" de OpenAI para estas tareas --como aplicar para un empleo y reservar mesas en restaurantes donde es difícil conseguir lugar--, es propbable que nunca mires atrás. (Sisi Yu/The New York Times)

La aplicación Kindle se muestra en el nuevo iPhone Duo de Apple en San Francisco el 22 de octubre de 2026. (Camille Cohen/The New York Times)