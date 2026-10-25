Restos hallados en Haití durante la búsqueda de soldados salvadoreños desaparecidos

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El Salvador había enviado a cientos de soldados para encontrar a los cuatro hombres que desaparecieron hace siete días. El presidente de El Salvador negó que los cuerpos fueran de sus compatriotas.

Médicos examinaron restos quemados hallados el sábado para determinar si se trataban de los cuerpos de cuatro soldados salvadoreños que desaparecieron luego de ser desplegados en Haití en una misión internacional para combatir a las pandillas, según cuatro personas cercanas a la misión.

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Los restos fueron encontrados seis días después de que los hombres fueran emboscados mientras conducían por un bastión de pandillas, dijo Scott Reece, un exfuncionario de seguridad del Departamento de Estado cuya organización de ayuda humanitaria los recuperó.

El grupo de Reece, Hero Client Rescue, un servicio de evacuación médica financiado por Estados Unidos y con sede en Haití, dijo que lo llamaron el sábado por la tarde para recoger los restos.

Los cuerpos habían sido gravemente quemados y no eran fácilmente identificables, confirmaron tres personas familiarizadas con la situación que no tenían autorización para hablar públicamente.

Pero Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, negó que los cuerpos fueran de los soldados desaparecidos de su país. Hace tan solo unos días, había enviado a cientos de miembros de las fuerzas especiales a Haití para intentar recuperar a los hombres, y había amenazado con acabar con las pandillas si los hombres no eran devueltos con vida.

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En una publicación en redes sociales el sábado por la noche en respuesta a un artículo de The New York Times sobre el descubrimiento, Bukele confirmó que una organización sin fines de lucro había entregado restos humanos en el aeropuerto diciendo que pertenecían a los cuatro técnicos aéreos salvadoreños.

"Sin embargo, los restos corresponden a un niño, a un hombre de una estatura considerablemente mayor que la de nuestros aerotécnicos y a una persona que portaba parte de un uniforme de un ejército que no es el nuestro. Entre los restos también se encontraron carnets de identificación y uniformes militares de otros países".

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Publicó la identificación de un soldado de Chad.

Una persona informada sobre la situación dijo que la identificación que publicó Bukele pertenecía a un miembro del contingente chadiano de la Fuerza de Supresión de Pandillas, quien resultó herido en el terreno y perdió su identificación.

Los cuatro salvadoreños habían sido desplegados como parte de una unidad de helicópteros asignada a la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión autorizada hace un año por el Consejo de Seguridad de la ONU para perseguir a las pandillas en Haití.

El ejército salvadoreño dijo que los hombres conducían por el área de Croix-des-Bouquets, cerca de Puerto Príncipe, en un SUV blindado el domingo pasado cuando fueron atacados a tiros y tuvieron que huir del vehículo, que más tarde fue encontrado quemado. Los hombres regresaban de un viaje a un supermercado, y conducían por un área tan peligrosa que, por lo general, está prohibida para los extranjeros.

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No se ha sabido nada de ellos desde entonces, y no se han hecho exigencias de rescate, dijeron personas cercanas al caso.

Los medios de comunicación locales informaron que a los salvadoreños los mataron y luego los quemaron Chen Mechan y 400 Mawozo, pandillas que operan en esa área, en las afueras del norte de la capital.

Los hombres desaparecidos eran técnicos de aviación encargados del transporte y de las evacuaciones médicas de la Fuerza de Supresión de Pandillas.

Las pandillas han causado estragos en Haití durante varios años, se han apoderado de vecindarios enteros y han matado a miles de personas. Más de 1,5 millones de personas han tenido que huir de sus hogares.

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Después de que otra misión policial internacional no lograra sofocar la violencia, la nueva fuerza antipandillas llegó a Haití en abril. Ha tenido dificultades para alcanzar su despliegue total esperado de 5500. Actualmente tiene poco más de 2000 tropas en Haití, provenientes de Jamaica, Chad, Mongolia, El Salvador, Sri Lanka y Guatemala.

Al menos cuatro soldados de la Fuerza de Supresión de Pandillas han resultado heridos en la búsqueda de los salvadoreños.

La Fuerza de Supresión de Pandillas declinó hacer comentarios.

Frances Robles es una reportera del Times que cubre América Latina y el Caribe. Lleva más de 25 años informando sobre la región.