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María Corina Machado regresa a Venezuela

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Después de casi 10 meses en el exilio, Machado, la premio nobel y líder de la oposición de Venezuela, regresó para desafiar a los líderes que la han marginado y presionar por nuevas elecciones.

La líder opositora más popular de Venezuela, María Corina Machado, ha regresado a su país después de casi un año en el exilio, según un portavoz.

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El portavoz, David Smolansky, en un comunicado, calificó el regreso como un avance para la transición democrática y elecciones presidenciales en el país.

Los esfuerzos de Machado por regresar a Venezuela han estado cargados de tensión política en los últimos meses. La exmiembro de la Asamblea Nacional de Venezuela ha liderado la oposición durante los últimos tres años, y pasó gran parte de ese tiempo en la clandestinidad dentro de su país, intentando evitar el arresto.

El año pasado, huyó para recibir el Premio Nobel de la Paz. Luego, después de que Estados Unidos capturara al autócrata de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero en una incursión en Caracas, el gobierno de Donald Trump eligió a otro miembro de su gobierno represivo, Delcy Rodríguez, para la presidencia.

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Las tensiones entre el gobierno de Trump y Machado han sido altas desde entonces.

Machado ha prometido repetidamente regresar a su país y presionar por elecciones, y le dijo a The New York Times en una entrevista reciente que su regreso llegaría "antes de lo que te imaginas".

En un mensaje en X a las 11:31 a. m., hora de Venezuela, Machado escribió: "Estoy aquí. Con ustedes".

Su partido también compartió imágenes de ella en una iglesia en el estado Lara, en la parte occidental del país, e indicó que las fotografías confirmaban su llegada a Venezuela.

El domingo después de su anuncio, el presidente Trump les dijo a los periodistas en Washington: "Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo, es una mujer muy agradable. Pero nos está yendo muy bien en Venezuela".

Smolansky, el portavoz de Machado, escribió en su comunicado que agradecían el apoyo de Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, así como del gobierno de Estados Unidos, el Congreso y otros gobiernos aliados.

Añadió que el regreso de Machado tenía la intención de buscar una transición pacífica y elecciones presidenciales libres y confiables.

Esta es una noticia en desarrollo. Vuelve a consultar para obtener actualizaciones.

Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, radicada en Bogotá, Colombia, cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú.

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