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Reseña de 'Clayface': el moldeado de una venganza

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Un personaje menos conocido del universo DC causa una impresión sorprendentemente vívida en esta película de horror corporal con un antihéroe único.

Clayface, el personaje de DC Comics, apareció en formato impreso por primera vez en la década de 1940 como un actor amargado que usaba una máscara para matar hasta que fue frustrado por Batman y Robin. En la nueva película Clayface, dirigida por James Watkins a partir de un guion escrito por Mike Flanagan y Hossein Amini, el personaje es un metamorfo vengativo cuyo rostro parece una masa de arcilla sin forma.

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Tom Rhys Harries interpreta a Matt Hagen, un actor prometedor en la escena cinematográfica tanto de Ciudad Gótica como de Ciudad Costera. Es amable, pero una noche, deja que el éxito se le suba a la cabeza durante un encuentro con Markos Szabo (David Dencik), un mafioso despiadado. Acto seguido, Markos y sus matones le desfiguran el rostro de niño bonito a Matt. El resultado es tan grotesco que incluso bajo una máscara Matt provoca burlas y miedo cuando camina por la calle.

[Video: Watch on YouTube.]

Entra en escena Caitlyn Corr (Naomi Ackie), cuyo trabajo experimental con injertos de piel podría ser capaz de devolverle su aspecto. Su nueva terapia, que involucra nanocélulas, funciona. Excepto que hay efectos secundarios. Los primeros, como la invulnerabilidad a las heridas físicas, son bastante geniales. Sin embargo, siempre hay un "pero" en este tipo de tratos accidentales con el destino. Y los efectos secundarios se vuelven bastante espeluznantes aquí, a medida que las nanocélulas desarrollan mente propia. O más bien, responden a los deseos de Matt de vengarse de las personas que le hicieron daño.

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Probablemente, una "cirugía de párpados pegados utilizando tijeras para uñas en el baño de un avión" no sea de las cosas que esperabas ver en las películas de 2026, pero si es así, estás de suerte. Los conocedores del horror deberían apreciar los guiños de la película a Georges Franju, John Carpenter, Larry Cohen y David Cronenberg. Aquí, DC se ha vuelto el Grand Guignol.

ClayfaceClasificación R por una espeluznante cirugía gráfica, violencia, lenguaje y desnudez. Duración: 1 hora 48 minutos. En cines.

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