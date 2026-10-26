SEP defiende inversión de más de 142 mil millones de pesos ante reportes de escuelas en mal estado

La meta oficial para 2026 contempla la rehabilitación de 75 mil 405 planteles en beneficio de 8.5 millones de estudiantes. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Guardar

La Secretaría de Educación Pública (SEP) respondió a una publicación sobre el estado de las escuelas públicas y sostuvo que el mejoramiento de la infraestructura educativa es una tarea permanente.

En un comunicado emitido este 25 de octubre, la dependencia destaca las acciones del programa La Escuela es Nuestra (LEEN) para atender los planteles del país.

PUBLICIDAD

Para 2026, el Gobierno de México destinó 26 mil millones de pesos al programa educativo, con una proyección de atención para 75 mil 405 planteles en beneficio de 8.5 millones de estudiantes. Los recursos se utilizan para rehabilitar y ampliar espacios, dar mantenimiento y adquirir equipamiento, con prioridad para comunidades con rezago social, marginación y vulnerabilidad.

La SEP señaló que madres y padres de familia, docentes y otros integrantes de las comunidades escolares deciden el destino de los apoyos mediante los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), además de supervisar las obras sin intermediarios.

El programa La Escuela es Nuestra acumula una inversión de 142 mil 500 millones de pesos en 187 mil 092 planteles desde 2019. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Desde su creación en 2019, LEEN ha beneficiado a 187 mil 092 escuelas públicas mediante una inversión acumulada de 142 mil 500 millones de pesos, de acuerdo con la dependencia.

PUBLICIDAD

Al cierre de 2025, el programa atendió a 69 mil 291 comunidades escolares de educación básica con 19 mil 352.6 millones de pesos y, por primera vez, apoyó a 6 mil 317 comunidades de educación media superior con 4 mil 635.7 millones de pesos.

La información de la SEP responde a una publicación de El Universal titulada “50% de alumnos en México van a escuelas en mal estado: OCDE”. La dependencia sostuvo que mejorar las condiciones de los planteles es indispensable para garantizar el derecho a la educación y reducir las desigualdades.

Clara Brugada inaugura el Complejo Educativo Santa María Aztahuacán en Iztapalapa

El inmueble sustituye a tres planteles afectados por los terremotos de septiembre de 2017. (Jefatura Gobierno CDMX)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró el pasado miércoles 21 de octubre el Complejo Educativo Santa María Aztahuacán, en la alcaldía Iztapalapa, construido para reemplazar tres escuelas dañadas por los sismos de septiembre de 2017. El proyecto, financiado por la Fundación Alberto Baillères, reúne en un mismo predio servicios de preescolar, primaria y secundaria para más de 4 mil estudiantes de educación básica.

PUBLICIDAD

La obra abre después de nueve años de espera para la comunidad escolar y seis años después del inicio de las negociaciones, en 2020. El inmueble operará en turnos matutino y vespertino para atender a alumnos del oriente de la Ciudad de México.

Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, vinculó la inauguración con la política educativa federal y afirmó que el programa Becas para el Bienestar está próximo a beneficiar a 20 millones de estudiantes en todo el país.

El Complejo Educativo Santa María Aztahuacán alberga al jardín de niños Fray Martín de Valencia, la primaria Gral. Herminio Chavarría y la secundaria diurna número 198 Luis Pasteur. Los tres planteles resultaron afectados por los terremotos de 2017.

PUBLICIDAD

Las instalaciones cuentan con 49 aulas, 16 espacios para talleres y usos múltiples, áreas deportivas, bibliotecas, auditorios, comedores y oficinas administrativas. La construcción ocupa una superficie de 15 mil metros cuadrados (161 mil 459 pies cuadrados).

Desempeño de México en Matemáticas cae siete puntos en PISA 2025 frente a 2022

La evaluación internacional ubicó a 69% de los jóvenes de 15 años por debajo del nivel básico y registra 388 unidades para el país. Fotos:Cuartoscuro

México retrocede 7 puntos en Matemáticas en PISA 2025 frente a la edición de 2022: 69% de los estudiantes de 15 años no alcanza el nivel mínimo de desempeño. El resultado coloca al país en el tercer lugar de 13 naciones latinoamericanas evaluadas, detrás de Uruguay y Chile, pero mantiene a casi siete de cada 10 alumnos por debajo de las competencias básicas.

PUBLICIDAD

La proporción mexicana supera el promedio de 35% de alumnos con desempeño insuficiente en los países de la OCDE. En América Latina, el rango va de 57% a 92%, sin que ninguna nación de la región registre una mejora significativa en Matemática entre 2022 y 2025.

El informe “¿Cómo le fue a América Latina en PISA 2025?”, elaborado por María Sol Alzú, Martín Nistal y Lucía Vallejo para Argentinos por la Educación con resultados publicados por la OCDE, ubica a México con 388 puntos. Uruguay obtiene 405 y Chile 403, mientras Paraguay y Guatemala suman 334, y República Dominicana llega a 339.

PUBLICIDAD

PISA evalúa a alumnos de 15 años en Lectura, Matemáticas y Ciencias. La prueba mide tanto conocimientos como la capacidad de utilizarlos ante situaciones nuevas; en 2025 participaron 91 países y economías, incluidos 38 integrantes de la OCDE, y América Latina tuvo representación de 13 países.

Uruguay registró 57% de estudiantes por debajo del nivel 2 en Matemática, Chile 59% y México 69%, las tres menores proporciones de América Latina. En el otro extremo se encuentran Guatemala, con 92%; República Dominicana, con 91%; y Paraguay, también con 91%.

PUBLICIDAD

El promedio de la OCDE en Matemáticas es de 463 puntos, 75 más que el resultado mexicano. Entre los países latinoamericanos, las caídas estadísticamente significativas entre 2022 y 2025 corresponden a Argentina, con 11 puntos; Guatemala, con 10; Chile y Perú, con nueve cada uno; y México, con siete.