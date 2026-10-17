Joven emberá de 19 años murió en la UPI La Rioja, comunidad pidió cumplir rituales antes del levantamiento: hay alerta de salubridad

El Distrito informó que Medicina Legal deberá establecer las causas de la muerte del joven de 19 años. - crédito Secretaría de Integración Social

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La muerte de un joven emberá de 19 años en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, en Bogotá, abrió una situación de atención humanitaria y sanitaria en el albergue de la localidad de Los Mártires. La comunidad solicitó que se respetaran sus rituales espirituales antes de permitir el retiro del cuerpo, mientras las autoridades mantienen equipos en la zona a la espera de un acuerdo con los familiares y voceros indígenas.

El Distrito confirmó el fallecimiento el viernes 16 de octubre y señaló, de forma preliminar, que la muerte no estaría vinculada con un hecho criminal. Las causas aún no han sido establecidas y el procedimiento forense quedará a cargo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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El caso ocurrió en un centro donde permanecen más de 100 familias de la comunidad emberá. De acuerdo con la información difundida, en las instalaciones residen cerca de 300 personas, entre ellas una alta proporción de menores de edad.

El Distrito mantuvo conversaciones con los voceros indígenas para coordinar la atención en el albergue - crédito Mariano Vimos / Colprensa

Las autoridades esperaron la autorización de la comunidad para ingresar al lugar

Tras conocerse el fallecimiento, equipos de la Secretaría Distrital de Salud y otras entidades acudieron a la UPI La Rioja para activar los protocolos de atención. Sin embargo, el ingreso para realizar el levantamiento quedó sujeto a la decisión de la comunidad y de los familiares del joven.

El concejal de Bogotá José Cuesta, que dialogó con habitantes del albergue, explicó que los familiares esperaban la llegada de otros integrantes de la comunidad antes de dar autorización al procedimiento. La condición planteada fue realizar primero las ceremonias propias de su pueblo originario.

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Según relató el cabildante a Caracol Radio, el levantamiento podría llevarse a cabo después de la llegada de los deudos y del cumplimiento de las actividades espirituales previstas. El pedido puso a las autoridades ante la necesidad de conciliar los protocolos institucionales y forenses con las prácticas culturales de la comunidad emberá.

Las autoridades no informaron una causa de muerte ni antecedentes médicos del joven- crédito (Colprensa-Mariano Vimos)

La administración distrital indicó que sus funcionarios permanecían en el sector y mantenían conversaciones con los voceros indígenas. El objetivo, según el pronunciamiento oficial, era ofrecer apoyo humanitario, psicosocial y logístico, además de facilitar el trabajo de las autoridades competentes cuando existiera autorización.

Medicina Legal deberá establecer las causas del fallecimiento

El Distrito aclaró que la información disponible hasta ese momento no apuntaba a un delito. Esa precisión no equivale a una conclusión definitiva sobre la muerte, que dependerá de la evaluación que realicen los expertos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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“La madrugada de hoy viernes 16 de octubre, en la UPI de la Rioja, falleció un joven de 19 años de la comunidad Embera. La muerte de esta persona no está asociada a un hecho criminal y será el Instituto de Medicina Legal el que determine las causas de la muerte”, detalló el Distrito.

La intervención de Medicina Legal resulta determinante para definir las circunstancias del caso. Las autoridades no divulgaron públicamente una causa de muerte ni información adicional sobre los antecedentes médicos del joven.

La investigación quedó pendiente de la autorización para retirar el cuerpo de las instalaciones. - crédito Secretaría de Integración Social

Tampoco se confirmó una hipótesis de suicidio ni otra versión que circuló en redes sociales. El único dato oficial conocido es que el fallecimiento ocurrió durante la madrugada del 16 de octubre y que las instituciones competentes deberán establecer qué sucedió.

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La cautela en la divulgación de información resulta central debido a que se trata de una investigación en curso y a que el proceso de levantamiento no se había completado de inmediato. Cualquier conclusión previa a los análisis forenses podría afectar la comprensión de los hechos y agravar la incertidumbre entre las familias que viven en el lugar.

La permanencia del cuerpo elevó la preocupación entre los habitantes del albergue

La situación generó inquietud por las condiciones de salubridad dentro de la UPI La Rioja. En el lugar viven más de 300 personas, según los reportes conocidos, y una parte considerable corresponde a niños, niñas y adolescentes de la comunidad emberá.

La Secretaría de Salud esperó autorización para ingresar al centro de atención y realizar el procedimiento - crédito Integración Social

La Secretaría de Salud permaneció fuera de las instalaciones a la espera de autorización para intervenir. Hasta ahora, no se informó sobre una evaluación oficial que confirmara una afectación sanitaria en los residentes. Las advertencias se concentraron en la necesidad de resolver la situación con prontitud, debido a la cantidad de personas que comparten el espacio.

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