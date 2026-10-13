RJ Mitte, quien interpretó al hijo de Walter White en 'Breaking Bad,' muere a los 34 años

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El actor RJ Mitte, mejor conocido por haber interpretado al hijo de Walter White, el personaje de Bryan Cranston en Breaking Bad, murió el lunes en Brownsville, Texas. Tenía 34 años.

Un representante de Mitte confirmó la muerte. No se proporcionaron más detalles.

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"Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de RJ Mitte, amado actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad", dijo el representante en un comunicado.

Mitte nació con parálisis cerebral y aportó su propia experiencia de vivir con la discapacidad al papel de Walter White Jr., a quien se conocía como Flynn en la serie ganadora del Emmy.

Mitte, quien antes de Breaking Bad tenía poca experiencia en la actuación, aportó una sensibilidad genuina a su personaje, que lidiaba con los dolores y malestares de ser un adolescente y la eventual revelación de la vida secreta de su padre como capo de la droga.

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"Hay un papel perfecto para cualquier persona", le dijo a The Oregonian en 2010.

Roy Frank Mitte III nació el 21 de agosto de 1992 en Jackson, Misisipi, y fue adoptado por Roy Frank Mitte Jr. y Dyna Mitte.

Sus padres se divorciaron cuando él tenía dos meses, y le diagnosticaron parálisis cerebral cuando era un niño pequeño. Durante toda su infancia usó aparatos ortopédicos para las piernas, una experiencia que le dio "una perspectiva diferente de lo que somos como humanos y de cómo interactuamos unos con otros", le dijo a The Sydney Morning Herald en 2019.

Mitte creció dividiendo su tiempo entre el rancho de sus abuelos paternos en Texas y Lafayette, Luisiana, donde vivía con su madre y su hermana, Lacianne Carriere.

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Su madre quedó paralizada en un accidente automovilístico unos meses después de que naciera su hermana, y Mitte colaboró en lo que pudo --como podar céspedes y hacer servicios de mensajería-- para ayudar a mantener a su familia.

Esta es una noticia en desarrollo. Vuelve a consultar para ver actualizaciones.

Remy Tumin es reportero del Times y cubre noticias de última hora y otros temas.