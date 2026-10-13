Elon Musk ha gastado 276 millones de dólares para ayudar a los republicanos en las elecciones intermedias

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La persona más rica del mundo se ha convertido discretamente en el mayor donante conocido de las elecciones intermedias de Estados Unidos.

Elon Musk ha canalizado discretamente más de 276 millones de dólares hacia grupos republicanos y su comité independiente de campaña desde principios de julio, con lo que ha construido una enorme operación de participación electoral para ayudar al partido a hacer frente a las dificultades que enfrenta de cara a las elecciones intermedias.

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Esta asombrosa cantidad de dinero convierte a Musk, la persona más rica del mundo, en el mayor donante conocido de las elecciones intermedias, por mucho. Los representantes de Musk proporcionaron las cifras no reportadas previamente sobre sus donaciones políticas a The New York Times antes de la fecha límite de declaración federal del jueves.

En un esfuerzo por salvar la mayoría republicana del Senado, este verano donó un total de 158 millones de dólares al Senate Leadership Fund, el principal comité independiente de campaña que respalda a los candidatos del partido para la cámara, según su equipo. En suma, es una de las mayores donaciones políticas en la historia de Estados Unidos, y más de lo que el rival demócrata del grupo recaudó de todos sus donantes en ese trimestre.

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Musk también ha construido una importante operación de participación republicana a través de un comité independiente de campaña que fundó en 2024, America PAC. Este verano donó más de 76 millones de dólares al grupo, que a su vez gastó esa cantidad en construir un extenso programa de promoción del voto para intentar movilizar a los votantes republicanos a los que es difícil llegar. El grupo está activo en siete contiendas para el Senado y en alrededor de tres decenas para la Cámara de Representantes.

Musk ya ha donado mucho más dinero, alrededor de 366 millones de dólares, a comités federales durante el ciclo electoral 2025-2026 que el que dio durante las elecciones de 2024, cuando desembolsó aproximadamente 290 millones de dólares para ayudar a que el presidente Donald Trump y los republicanos regresen al poder. Ha dado aún más en donaciones no reveladas durante ambas elecciones, según personas informadas sobre las donaciones.

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El torrente de dinero reciente ha ayudado a dar al Partido Republicano una ventaja financiera en las elecciones intermedias, mientras que grupos externos bien financiados, como el poderoso comité independiente de campaña de Trump, inundan los medios de comunicación con publicidad en las semanas finales. Ningún multimillonario demócrata está gastando tanto como Musk, y el dinero sigue siendo una preocupación central para el partido en un entorno político que de otro modo sería favorable.

Las donaciones también aclaran el misterio de cuánto poder de permanencia quiere tener Musk en la política estadounidense.

"En términos de gasto político, voy a hacer mucho menos en el futuro", dijo en mayo de 2025.

Musk, quien supervisa un vasto imperio empresarial que se ha beneficiado de enormes contratos federales, es famoso por ser impredecible y a menudo salta de un proyecto a otro. Ha guardado mucho más silencio sobre su trabajo político desde el dramático derrumbe de su relación con Trump el año pasado. Después de meses de ejercer una vasta influencia dentro de la Casa Blanca y de supervisar el proyecto de reducción de costos gubernamentales de Trump, el principal proyecto de ley de política nacional del presidente lo enfureció y lanzó amenazas de iniciar un tercer partido.

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Pero los dos hombres se acercaron de nuevo. En las últimas dos semanas han aparecido juntos en tres eventos y se han elogiado mutuamente.

Ahora Musk ha donado más de un cuarto de millardo de dólares para ayudar a Trump y a los republicanos en las elecciones intermedias. El dinero señala su compromiso con la derecha y lo perfila como un jugador potencial en las elecciones presidenciales de 2028, durante las que su comité independiente de campaña dice que tiene la intención de permanecer activo (la primera vez que confirma tales planes).

Más allá de las donaciones de Musk a su comité independiente de campaña y al Senate Leadership Fund, sus representantes dijeron que desde julio hasta septiembre había entregado cantidades menores pero aún sustanciales a otros grupos conservadores:

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20 millones de dólares al Congressional Leadership Fund, el principal comité independiente de campaña para los republicanos de la Cámara de Representantes 10 millones de dólares a Lone Star Liberty PAC, un grupo que apoya a Ken Paxton, el candidato republicano al Senado por Texas 10 millones de dólares a la Asociación de Gobernadores Republicanos 2 millones de dólares a la Asociación de Fiscales Generales Republicanos "Si los demócratas toman el control de Washington y ganan las contiendas clave para gobernadores y fiscal general este noviembre, entonces Estados Unidos corre el riesgo de convertirse en un país socialista, woke y sin fronteras", dijo Andrew Romeo, un portavoz de America PAC. "Estas inversiones sólidas han permitido que el aparato del Partido Republicano difunda su mensaje para que los republicanos puedan tener la oportunidad de luchar para desafiar la historia".

El impulso a Paxton

En las puertas de votantes en todo Texas, el material de campaña lleva una advertencia severa: "Los socialistas demócratas radicales están ganando elecciones en todo Estados Unidos. ¿Podría ser el turno de Texas?".

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Las tarjetas que cuelgan de las puertas son obra de la operación de participación de votantes de Musk, que desplegó a casi 3000 promotores pagados la semana pasada por todo el país, según funcionarios de America PAC.

El grupo ha dedicado la mayor parte de sus más de 76 millones de dólares en gastos para las elecciones intermedias hasta ahora a este programa de promoción, y ha desembolsado cantidades menores en publicidad, correo, llamadas telefónicas y mensajes de texto. Gran parte de los mensajes tienen como blanco a los demócratas, a veces de formas engañosas o exageradas.

Esta primavera, los asesores políticos de Trump pidieron a Musk que retomara el programa de campo de America PAC de 2024, dijo una persona familiarizada con la conversación. A pesar del entorno desafiante para los republicanos, algunos estrategas del partido creen que un programa de campo puede marcar la diferencia en contiendas particularmente reñidas.

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America PAC depende de unas cuantas empresas de promoción de votantes que compiten agresivamente entre sí por trabajo y por personal, según personas informadas sobre la operación.

El volumen de negocios en la industria de la promoción electoral es alto. Un promotor que trabajó para America PAC dijo al Times que le pagaban entre 1,50 y 3 dólares por cada puerta que tocaba en todo Texas, bajo el calor. America PAC dice que hasta ahora ha tocado unos 6,5 millones de puertas en todo el país.

Musk y su operación, según dicen personas cercanas a ellos, han estado particularmente enfocados en la contienda por el Senado en Texas. El grupo ha destinado más de un tercio de su gasto revelado a esa costosa contienda, más que en ninguna otra. No es común realizar una campaña de campo extensa en estados grandes como Texas, donde los anuncios de televisión se usan con más frecuencia para llegar a los votantes.

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Musk, quien es residente de Austin, tiene amplios intereses comerciales y propiedades inmobiliarias en Texas. Paxton, el fiscal general del estado, ha investigado a los oponentes de Musk, como Media Matters, un grupo liberal.

La donación de 10 millones de dólares de Musk al comité independiente de campaña de Paxton llegó en un momento crítico, cuando los gastos del candidato republicano lo estaban superando.

Y los 158 millones de dólares en donaciones de Musk al Senate Leadership Fund, la mayor cantidad que el comité independiente de campaña ha recibido de un solo donante en un trimestre, podrían haberle permitido al grupo empezar de pronto a gastar grandes sumas en favor de Paxton, después de meses de renuencia.

Eso se debe a que las donaciones de Musk precedieron a la decisión a fines de agosto del comité independiente de campaña, liderado por aliados de John Thune, senador por Dakota del Sur y líder de la mayoría, de iniciar lo que se ha convertido en una campaña publicitaria a favor de Paxton de 149 millones de dólares.

Un enfoque en temas sobre personas transgénero

Al igual que lo hizo en 2024, la operación de Musk no está enfocada en persuadir a los votantes indecisos, sino en registrar y movilizar a votantes con creencias conservadoras, especialmente aquellos de "baja propensión" que tienen menos probabilidades de emitir un voto.

Esto es mucho más difícil para los republicanos en unas elecciones intermedias, sin Trump encabezando la boleta.

Para hacerlo, el comité independiente de campaña de Musk se está apoyando fuertemente en las guerras culturales, especialmente en los temas sobre personas transgénero. (La hija de Musk, que es transgénero, ha hablado sobre sus enfrentamientos por su identidad, y él ha insinuado que esto llevó a su mayor participación política).

En las puertas de los votantes en Texas, se les dice a los promotores que se centren en criticar a Gina Hinojosa, la candidata demócrata a gobernadora, por su historial en temas sobre personas transgénero, de acuerdo con partes de un guion revisado por el Times.

De manera similar, la operación de Musk está dejando material en las puertas que afirma que James Talarico, el candidato demócrata al Senado por Texas, tiene una "agenda trans radical". Y el anuncio principal en el estado de America PAC, según la firma de monitoreo de medios AdImpact, denuncia a Talarico por comentarios hechos en el pasado en los que insinuaba que "Dios es no binario".

El grupo de Musk también está enfocando sus ataques en otros candidatos demócratas al Senado por temas sobre personas transgénero, incluido Josh Turek, el candidato del partido en Iowa. A nivel nacional, uno de los anuncios más visibles del comité independiente de campaña en Facebook muestra a un hombre maquillado y dice: "Él hizo su plan para votar. ¿Tú lo hiciste? No te quedes en casa mientras los locos eligen a radicales". El grupo está emitiendo anuncios y enviando correos sobre una amplia gama de temas, pero el socialismo es un tema central. El comité independiente de campaña de Musk ataca regularmente a los demócratas tildándolos de socialistas y los vincula con figuras como el alcalde Zohran Mamdani y la representante Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, de acuerdo con 48 piezas de correo directo compartidas por Mintt, una firma de monitoreo de correo.

En internet, incluso está transmitiendo mensajes personalizados que utilizan el nombre de pila de un votante. Por ejemplo, en un video que muestra a demócratas sonrientes: "¿Por qué están sonriendo? Porque Christopher aún no ha hecho un plan para votar".

Gran parte de esta labor de alcance dirige a los votantes a un sitio web de America PAC donde los conservadores pueden aprender sobre cómo registrarse para votar. El comité independiente de campaña está impulsando lo que llama un "America Pass", una tarjeta digital en las billeteras de Apple o Google en los teléfonos de los votantes que incluye su información de registro, junto con las fechas de las elecciones y las fechas límite en su estado.

Un gran donante con un papel secundario

Aunque Musk está gastando a lo grande de nuevo y utilizando algunas tácticas que son similares a las que desplegó hace dos años, ya no es 2024.

Políticamente, está en una posición diferente. Aunque él y Trump parecen estar en buenos términos de nuevo --"nuestro Thomas Edison moderno", lo llamó el presidente el jueves--, Musk está adoptando un enfoque de no intervención en estas elecciones y no parece tan apasionado a nivel personal.

No ha mencionado mucho las elecciones intermedias ni la presidencia de Trump en conversaciones privadas con amigos, de acuerdo con personas que han hablado con él en los últimos meses. Está enfocado en sus negocios, dicen estas personas, y él y sus lugartenientes comerciales han asumido un papel menos activo en las operaciones de America PAC, y le ha confiado las decisiones importantes a Chris Young, su principal asesor.

Y en X, un indicador medianamente confiable de dónde está la mente del multimillonario, Musk solo ha escrito siete publicaciones directas este año sobre candidatos en contiendas competitivas de mitad de mandato, según una revisión del Times, muy lejos de los incesantes llamados que hizo a lo largo de 2024 para elegir a Trump. Cinco de esas publicaciones se enfocaron en Talarico, y una parecía ser una crítica a Susan Collins, una senadora republicana por Maine vulnerable.

También quedaron atrás las intensas paradas de campaña de Musk, como las que hizo en Pensilvania en octubre de 2024 o una elección judicial en Wisconsin en la primavera de 2025. Ya no hay más sorteos en los que él personalmente entregue un cheque gigante de 1 millón de dólares a quienes registren votantes o firmen una petición, una maniobra que atrajo impugnaciones legales.

Es evidente que Musk no se ha encaprichado con los candidatos en esta ocasión, como lo hizo con Trump. Lo más cerca que estuvo fue una donación de 10 millones de dólares para un republicano con pocas posibilidades de ganar que se postulaba para el Senado de Estados Unidos por Kentucky, una inversión que no dio frutos.

La cifra de 276 millones de dólares es, por supuesto, solo lo que se conoce públicamente. Musk también ha hecho algunas donaciones de siete cifras para apoyar a candidatos de las elecciones intermedias a través de grupos que no están obligados a revelar a sus donantes, según una persona con conocimiento del asunto.

Juliana Castro Varón colaboró con análisis.

Theodore Schleifer es un periodista del Times que cubre a los multimillonarios y su impacto en el mundo.

Juliana Castro Varón colaboró con análisis.