La tormenta Rachel azota las casas frente al mar en el sur de California

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Las olas de la tormenta postropical Rachel chocaron contra casas frente al mar en Long Beach, California, durante el fin de semana, lo que causó evacuaciones.

Grandes olas de la tormenta postropical Rachel se estrellaron contra casas frente al mar en Long Beach, California, durante el fin de semana, y dejaron algunas de las edificaciones con la apariencia de estar a punto de derrumbarse.

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Los funcionarios de la ciudad de Long Beach pusieron etiqueta roja a 13 casas en la península, lo que significa que todos los residentes fueron obligados a evacuar, en preparación para el aumento en los niveles del agua por los remanentes de Rachel, que avanzó tierra adentro desde Baja California a altas horas de la noche del sábado. Otra casa recibió una etiqueta amarilla, lo que significa que a los ocupantes se les ordenó prepararse para evacuar en cualquier momento.

La marejada ciclónica produjo imágenes dramáticas de grandes olas que chocaban contra casas frente al mar durante el fin de semana, y aunque parecían surgir grietas en los cimientos de algunas, todavía no había reportes de que alguna se hubiera derrumbado, según un portavoz del alcalde Rex Richardson de Long Beach.

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En una conferencia de prensa el sábado, Richardson advirtió a los residentes que estuvieran preparados para posibles inundaciones provocadas por el patrón climático de El Niño, y dijo: "Los efectos de Rachel llegarán a toda la ciudad, no solo a la península". La ciudad instaló sitios de distribución de sacos de arena, y el alcalde pidió a los residentes que los tuvieran a la mano durante "toda la temporada de El Niño".

En una entrevista el domingo, Richardson dijo que la ciudad había recibido menos lluvia de lo anticipado, y que había podido manejar las inundaciones menores con grandes sacos de arena colocados antes de la tormenta. Algunos estacionamientos se inundaron y había pozas de marea en las playas.

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El domingo por la tarde, el alcalde dijo que la ciudad todavía se estaba preparando para la posibilidad de que el agua sobrepasara los muros de contención durante la marea alta de esta noche.

El maratón de Long Beach se llevó a cabo el domingo según lo programado, aunque la ruta fue alterada para evitar la ciclovía a lo largo de la playa.

En otras partes del sur de California, el Servicio Meteorológico Nacional había emitido una vigilancia de tormenta tropical para el condado de San Diego, pero fue cancelada el domingo. En Newport Beach, en el condado de Orange, la ciudad pudo proteger sus casas frente al mar de las inundaciones después de fortificar las bermas, según The Los Angeles Times.

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Tim Arango es un corresponsal que cubre noticias nacionales desde Los Ángeles.